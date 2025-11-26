PNP desarticuló banda criminal ‘Los Cuervos del Mal’ y recuperó motocicletas presuntamente robadas en VMT

La banda ‘Los Cuervos del Mal’ está vinculada al robo de vehículos en la zona sur de Lima. | Fuente: PNP

En el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno, la Policía Nacional desarticuló la banda criminal ‘Los Cuervos del Mal’, dedicada al robo de vehículos en la zona sur de Lima.

En un operativo policial realizado en la zona de José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo (VMT); agentes policiales intervinieron a dos presuntos integrantes de la organización delictiva.

Estos sujetos fueron detenidos a la salida de una cochera, cuando se desplazaban en un automóvil color azul. Según fuentes policiales consultadas por RPP, los sospechosos, al verse descubiertos, intentaron darse a la fuga, pero finalmente fueron capturados.



Motocicletas presuntamente robadas

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, identificó a los detenidos como Nicolás Nolasco (71), alias ‘Negro’, y Frank Erick Ortiz (43), alias ‘Lata’.

El alto mando indicó que, al inspeccionar la cochera, los agentes encontraron dos motocicletas presuntamente robadas, así como municiones y droga.

“Al momento de ingresar a esta cochera, que muy probablemente estaría coludida con estos criminales, hemos podido encontrar estos dos vehículos, que habrían sido robados, hurtados”, refirió Montúfar.

Las operaciones policiales se han multiplicado en el marco del estado de emergencia. Solo en las últimas horas se detuvo a cuatro ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de ‘Los Malévolos del Cono Este’, banda vinculada a extorsiones contra comerciantes.

En tanto, en el Rímac, las fuerzas del orden detuvieron a tres hombres presuntamente vinculados al ataque a balazos contra un obrero en este distrito capitalino.



🚨 #VMT | La División de Investigación de Robos de la #Dirincri detuvo a dos integrantes de “Los Cuervos del Mal”, tras intervenir un vehículo que intentó huir. Se recuperaron dos motos robadas, un auto, municiones y se decomisó droga. pic.twitter.com/1DLDARoUST — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) November 25, 2025