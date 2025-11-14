Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Golpe al crimen: caen ‘Los Furiosos del Sur’, banda criminal dedicada a la fabricación y tráfico de billetes falsos

Durante el operativo se incautaron planchas de billetes falsificados de S/10, S/20, S/50, S/100 y S/200.
Durante el operativo se incautaron planchas de billetes falsificados de S/10, S/20, S/50, S/100 y S/200. | Fuente: Fiscalía
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La organización delictiva fue desmantelada a través de un megaoperativo llevado a cabo la noche del 13 de noviembre en 11 inmuebles de Chaclacayo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Parcona-Ica.

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirincri y la Diviac Lima Sur, y la Fiscalía desarticularon a ‘Los Furiosos del Sur’, banda criminal dedicada la fabricación y tráfico de billetes falsificados, que eran distribuidos en diversas zonas del territorio nacional.

La banda fue desmantelada en un megaoperativo llevado a cabo la noche del 13 de noviembre en 11 inmuebles de Chaclacayo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Parcona-Ica. Entre ellos, figura un taller clandestino donde al parecer los sujetos detenidos fabricaban los billetes falsos.

Asimismo, durante la intervención, se detuvo de forma preliminar a siete presuntos integrantes de la organización criminal. Los sujetos fueron identificados como Pavel Contreras, Ángelo Pezo, Christian Urbina, Edwin Gamonal, Maytte Salas, Cintia Anglas y Milagros Santos, según informó el Ministerio Público.

Además, también fueron incautados durante el operativo un arma de fuego, planchas de billetes falsificados de S/10, S/20, S/50, S/100 y S/200, insumos para el acabado del dinero, equipos celulares y otros objetos que serán claves en la investigación.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Modus operandi

De acuerdo con la investigación a cargo de la fiscal provincial Lissette Ayme Romero Carrillo, la organización criminal fabricaba billetes falsificados en un taller clandestino en San Juan de Lurigancho, el mismo que fue acondicionado para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

En este inmueble, los sujetos realizaban los acabados a los billetes, que -posteriormente- eran repartidos entre otros miembros de la red criminal. Estos eran los encargados de distribuirlos en diversos distritos de Lima, y en provincias de Ica, Arequipa y Lambayeque.

Te recomendamos

Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
PNP SJL Los Furiosos del Sur Billetes falsos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA