Golpe al crimen: caen ‘Los Furiosos del Sur’, banda criminal dedicada a la fabricación y tráfico de billetes falsos

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirincri y la Diviac Lima Sur, y la Fiscalía desarticularon a ‘Los Furiosos del Sur’, banda criminal dedicada la fabricación y tráfico de billetes falsificados, que eran distribuidos en diversas zonas del territorio nacional.

La banda fue desmantelada en un megaoperativo llevado a cabo la noche del 13 de noviembre en 11 inmuebles de Chaclacayo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Parcona-Ica. Entre ellos, figura un taller clandestino donde al parecer los sujetos detenidos fabricaban los billetes falsos.

Asimismo, durante la intervención, se detuvo de forma preliminar a siete presuntos integrantes de la organización criminal. Los sujetos fueron identificados como Pavel Contreras, Ángelo Pezo, Christian Urbina, Edwin Gamonal, Maytte Salas, Cintia Anglas y Milagros Santos, según informó el Ministerio Público.

Además, también fueron incautados durante el operativo un arma de fuego, planchas de billetes falsificados de S/10, S/20, S/50, S/100 y S/200, insumos para el acabado del dinero, equipos celulares y otros objetos que serán claves en la investigación.

#EstadoDeEmergencia🚨 | En un megaoperativo ejecutado la noche del 13 de noviembre, la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirincri y la Diviac Lima Sur, realizó intervenciones simultáneas en Chaclacayo, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Parcona-Ica, en el marco… pic.twitter.com/TgREHSwUBL — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 14, 2025

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Modus operandi

De acuerdo con la investigación a cargo de la fiscal provincial Lissette Ayme Romero Carrillo, la organización criminal fabricaba billetes falsificados en un taller clandestino en San Juan de Lurigancho, el mismo que fue acondicionado para llevar a cabo estas actividades ilícitas.

En este inmueble, los sujetos realizaban los acabados a los billetes, que -posteriormente- eran repartidos entre otros miembros de la red criminal. Estos eran los encargados de distribuirlos en diversos distritos de Lima, y en provincias de Ica, Arequipa y Lambayeque.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía contra la Criminalidad Organizada logró la detención preliminar judicial de siete presuntos miembros de la organización criminal 'Los furiosos del sur', dedicado al delito de fabricación y tráfico de billetes falsificados en agravio del Banco Central de… pic.twitter.com/gaJy7v0Iy7 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 14, 2025