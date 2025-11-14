Rospigliosi sobre marcha 14N: "La Policía tiene que actuar con toda energía para reprimir manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, emitió la noche de ayer, jueves, un video donde se pronunció respecto a las movilizaciones convocadas para este viernes, en el Centro de Lima, por un sector de transportistas, gremios universitarios y colectivos de la denominada Generación Z.

Acompañado del general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima; y del coronel PNP Juan Carlos Valle Torres, jefe de la División de Servicios Especiales de la referida región; el titular del Parlamento expresó su respaldo a las fuerzas policiales para actuar "con toda energía para reprimir" a manifestantes violentos.

Esto porque, según aseguró, había "información" referida a eventuales actos de violencia contra las fuerzas del orden y atentados contra locales públicos.

"Estamos aquí en la Región Policial Lima con el general Monroy, con el coronel Valle. Se está acá preparando todos los dispositivos para las marchas que se van a realizar el día de mañana viernes y, eventualmente, también el sábado", sostuvo.

"Hay la información de que algunos de estos manifestantes van a tratar de ejercer también actos de violencia contra la Policía, contra los locales públicos y locales privados, como ha ocurrido hace un mes. El Congreso respalda plenamente a la Policía, en particular a la región Lima para evitar estos actos de violencia y no se puede tolerar que la Policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes y queden, como la otra vez, 80, 90, 100 policías heridos. La Policía tiene que actuar con toda energía para reprimir a estos manifestantes violentos", remarcó.

Rospigliosi Capurro resaltó que "las marchas pacíficas nunca son reprimidas por la Policía", pero que, quienes atacan a las fuerzas del orden, "están cometiendo un delito y son delincuentes".

"Así es que la Policía tiene no solamente el derecho sino tiene el deber de actuar con toda energía y firmeza. Tienen el respaldo de la ciudadanía y el respaldo pleno del Congreso en su actividad en defensa del orden", puntualizó.

🚨 #URGENTE | Mensaje del presidente encargado del Congreso de la República, @Frospigliosi, sobre las marchas convocadas para los días viernes y sábado: pic.twitter.com/YaP4sbYCr5 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 14, 2025

¿Quiénes han convocado a la movilización de este viernes?

El pasado 27 de octubre se realizó una movilización en el Centro de Lima, exigiendo justicia ante la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, artista urbano conocido como 'Trvko', quien perdió la vida tras recibir una bala disparada por un efectivo policial, el último 15 de octubre.

Al término de dicha movilización, Yackov Solano, uno de los representantes de los colectivos Generación Z, anunció una acción de protesta para este 14 de noviembre.

"El Perú es un país hermoso que tiene grandes potenciales, no hagamos que se manche por personas que no saben controlar el poder. Como joven, lamento que [la PNP] se esté manchando las manos de inocentes, con un gobierno que los está maltratando. Yo sé que tienen comandantes que no saben lo que hacen […] No somos sus enemigos, no buscamos poder, buscamos simplemente una limpieza a nuestro país”, indicó.

“Invitamos al 14 de noviembre para el futuro paro nacional en todas las regiones de la costa, sierra y selva, de forma pacífica. Hoy día hemos cerrado con broche de oro la marcha pacífica”, remarcó.

A esa convocatoria, se sumaron algunos gremios de transportistas, como la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) y la Alianza Nacional de Transportistas.

"Desde acá, aprovecho para hacer un llamado a la unidad a todos los hermanos transportistas y organizaciones sociales que debemos unir una sola fecha para el 14 de noviembre. Igualmente, a los jóvenes de la Generación Z; a los amigos de Gamarra; a nuestros hermanos colectiveros de Lima y Callao, tanto de Lima norte, sur, este; a los mercados; a los estudiantes", sostuvo Walter Carrera, vocero de Asotrani.

A esta convocatoria se han sumado federaciones y gremios de estudiantes universitarios, tales como la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP).