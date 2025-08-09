Últimas Noticias
PNP capturó a falsos taxistas que presuntamente agredieron a una mujer tras salir de discoteca en el norte de Lima

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante la intervención, a los sujetos se les incautó sus vehículos, tarjetas de créditos y un dispositivo para realizar operaciones bancarias, conocido como POS.

Policiales
00:00 · 01:47
Los falsos taxistas fueron intervenidos en la avenida Colonial, frente a un cajero en el distrito de Cercado de Lima.
Los falsos taxistas fueron intervenidos en la avenida Colonial, frente a un cajero en el distrito de Cercado de Lima. | Fuente: RPP / PNP

La Policía Nacional capturó a falsos taxistas en la avenida Colonial, frente a un cajero en el distrito de Cercado de Lima. Los hombres fueron acusados de llevarse a una mujer que salió con su pareja de una discoteca en Lima Norte.

Según la PNP, la pareja salió de una discoteca y abordó un taxi. Sin embargo, el novio notó una actitud sospechosa del conductor, por lo que optó por pedir otro servicio, pero por aplicativo.

Al momento de bajarse para abordar el otro vehículo, el taxi donde se encontraba su pareja arrancó y se fue con ella.

En diálogo con RPP, Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional, informó que la víctima denunció que fue agredida sexualmente.

“En un preciso momento que retiraba el dinero, sigue su trayectoria y se desapareció. Él ha estado llamando a la chica, ha apagado el teléfono y ahorita le escribe, ya desde su casa de repente. Le dice: ‘¿dónde estás, Javier? Javier, me han violado’. Eso es lo que dice acá el teléfono de la pareja”, expresó.

A los sujetos se les incautó dos vehículos, que empleaban para el servicio de taxis, celulares, gran cantidad de tarjetas de créditos y un dispositivo para realizar operaciones bancarias, conocido como POS.

No serían las únicas víctimas

Según Montúfar, esta pareja no sería las única víctima de los intervenidos.

“Aprovechando el estado de embriaguez de diferentes agraviados que salen de las discotecas de la zona de la Marina y Universitaria, le van retirando todas sus prendas como celulares, dinero en efectivo. Al quitarle la tarjeta de crédito, van a los diferentes cajeros y les roban todo el dinero”, señaló.

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Tags
PNP Falsos taxistas Agresión sexual Inseguridad ciudadana

