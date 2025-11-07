Padres atemorizados por amenazas contra docente en colegio de Los Olivos: "Da mucho miedo por nuestros niños"

Los padres de familia han señalado que se encuentran a la espera del pronunciamiento de las autoridades del colegio. | Fuente: RPP

Los padres de familia del colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en la urbanización Santa Luisa, en el distrito de Los Olivos, se encuentran atemorizados. Según refieren, la mañana de este viernes han retirado de clases a sus hijos al conocer que una de las docentes de primaria de la institución educativa ha sido amenazada de muerte.

De acuerdo con los papitos, la maestra ha recibido amenazas a través de las redes sociales del colegio, donde presuntos delincuentes dejaron un mensaje en el que les daban a las autoridades dos días de plazo para retirar a la docente del plantel. Caso contrario, advirtieron, la institución y los estudiantes sufrirán las consecuencias. El mensaje fue acompañado con una imagen de dos balas.

En diálogo con RPP, dos madres de familia han mostrado su preocupación ante esta situación, pues temen que sus hijos sean víctimas de alguna bala perdida.

“La preocupación de todos nosotros es que, si no cortan esta situación de raíz, vengan, atenten contra la profesora y una bala perdida [le caiga] a cualquier niño. ¿Quién nos devuelve a nuestros niños si les sucediera algo?”, indicó consternada una madre.

En esa misma línea, otra mamita pidió que las clases sean virtuales para salvaguardar la seguridad de los menores. “Lo que queremos es que nos dé una solución la profesora, nos diga que se van a las clases virtuales porque nos da mucho miedo por nuestros niños”, señaló.

Padres de familia esperan pronunciamiento del colegio

Los padres de familia han señalado que se encuentran a la espera del pronunciamiento de las autoridades del colegio.

RPP intentó comunicarse con la directora del centro educativo; sin embargo, señalan que esta se encuentra reunida con representantes del Ministerio de Educación para evaluar qué medidas se van a tomar ante la amenaza que ha sufrido la maestra.