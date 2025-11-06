“Desde que declararon estado de emergencia, se ha puesto peor”: vecinos de Los Olivos están atemorizados tras robo con cuchillo a madre e hija

El responsable del Comité de Seguridad reportó que, a parte del asalto a la madre y su hija, días previos se registró un “robo en manada” a jóvenes, una balacera y otros hechos delictivos. | Fuente: RPP

Los vecinos de las urbanizaciones Covida, Pinares y El Olivar, ubicados en Los Olivos, se encuentran atemorizados por los constantes asaltos y robos que se han registrado en estas zonas del distrito de Lima Norte en los últimos días.

Como se recuerda, este miércoles se reportó que una madre de familia y su hija sufrieron un asalto con arma blanca en la urbanización Covida. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad y se volvió viral en las redes sociales, causando alarma entre los residentes.

Ante los constantes hechos delictivos, los vecinos exigen mayor seguridad en la zona. Así lo ha dado conocer Marcos de la Cruz, responsable del Comité de Seguridad de la zona.

“Los vecinos organizados pedimos al Gobierno, al Estado, al Gobierno local y a la Policía que por favor nos apoye con la seguridad. No es posible que al día de hoy el Municipio y la Policía estén en un desmatrimonio y los perjudicados somos los vecinos”, indicó a RPP.

De la Cruz reportó que, en estas tres urbanizaciones de Los Olivos, más del 70 % son adultos mayores. Asimismo, manifestó que, pese a los esfuerzos de los vecinos por reforzar la seguridad, los delincuentes continúan acechando.

“Es una zona tranquila, contamos con rejas perimetrales que nos ayudan, con agentes de seguridad que nosotros pagamos. A pesar que la (0:56) Municipalidad nos ha subido tres veces el impuesto de arbitrios de Serenazgo, nosotros pagamos adicional. Sin embargo, la inseguridad de la delincuencia es mucho más avezada. […] Desde que declararon estado de emergencia, se ha puesto peor”, indicó.

Otros delitos

En esa misma línea, el responsable del Comité de Seguridad reportó que, a parte del asalto a la madre y su hija, días previos se registró un “robo en manada” a jóvenes de la zona a plena luz del día; así como una balacera y otros hechos delictivos.

“Estamos experimentando robos que nunca habíamos visto. 10 sujetos vienen a robar a jóvenes en una losa deportiva [a las] 11 de la mañana. […] La señora que la han robado con cuchillo ha sido [hace] dos días, ayer ha sido el robo con un arma. Por ejemplo, la balacera que hubo con un menor que le quisieron robar y un vecino intervino y fueron los mismos vecinos que capturaron a delincuentes”, indicó.

Asimismo, De la Cruz indicó que cada vez que acuden a una dependencia policial para solicitar apoyo, los efectivos les indican que no cuentan con personal logístico.

“La comisaría lo primero que te dice [es]: ‘discúlpeme, no tenemos logística’. Si la Municipalidad no lo puede hacer cuando tiene la capacidad y la Policía no tiene la logística, nosotros como vecinos tenemos que hacer algo frente a eso. Ya estamos cansados de que siempre vamos y pedimos apoyo, y lo único que ellos hacen, nos mandan un motorizado, una vuelta, y chau”, concluyó.