Los Olivos: vecinos denuncian constantes asaltos y poca presencia policial tras tiroteo

"No es la primera vez", dijo una de las vecinas | Fuente: RPP

Luego de que se produjera un tiroteo en el que personal de seguridad privada frustró el asalto de un menor de edad en la cuadra 13 de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito limeño de Los Olivos, vecinos de la zona denunciaron que los casos de inseguridad son constantes y alertaron sobre la poca presencia policial.

Una de las vecinas que se encontraba en el lugar de los hechos indicó que el patrullaje no es permanente y comentó que se han registrado asaltos en los últimos dos días.

"No es la primera vez. Anoche han robado también a la vuelta, han acuchillado a una chica. Siempre pasa lo mismo. De vez en cuando hay patrullaje en la zona. No siempre. A las 3 a. m. o 4 a. m. están los fumones ahí. Una ya no tiene seguridad. Anteayer han asaltado también a las 5. 00 a. m.", enfatizó.

Personal de seguridad privada frustró asalto a un menor de edad

Personal de seguridad privada frustró la noche del miércoles el asalto que iban a cometer cuatro sujetos contra un menor de edad.

Dichos agentes privados, tras ver cómo era atacado el menor, dispararon contra los malhechores para lograr reducir a dos de ellos, uno de los cuales resultó herido.

En el lugar se hallaron nueve casquillos de bala. En tanto, la Policía Nacional informó que dos de los asaltantes escaparon del perímetro, pero los otros fueron trasladados a la comisaría Sol de Oro para las investigaciones del caso.