Luis Magallanes, suboficial que disparó a joven, pasó control de identidad en el Hospital de la Policía

Luis Magallanes, suboficial de tercera de la Policía Nacional, pasó esta tarde el control de identidad luego de quedar detenido preliminarmente por disparar contra Eduardo Ruiz, joven que falleció tras las manifestaciones en el Cercado de Lima.

Los efectivos de la División de Homicidios llegaron al Hospital de la Policía, en el distrito de Jesús María, para realizar el interrogatorio al suboficial de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Esta diligencia se da luego de que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmara que Magallanes disparó contra el ciudadano Eduardo Ruiz, quien luego falleció a causa de la herida de bala.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación.

El jefe de la Policía señaló que hay otro efectivo detenido que también habría realizado disparos.

