Restos de Eduardo Ruiz Sanz fueron retirados de la Morgue Central de Lima

Esta tarde fueron retirados de la Morgue Central de Lima los restos de Eduardo Ruiz Sanz, joven que falleció en vísperas tras recibir un impacto de bala de parte de un efectivo policial en el marco de las protestas contra el Gobierno y el Congreso.

Los padres llegaron a la sede de esta entidad del Ministerio Público en el Cercado de Lima en compañía de su abogado, a fin de realizar los trámites y retirar el cuerpo.

A su salida, los padres de Ruíz evitaron dar declaraciones a la prensa y siguieron en su vehículo particular a la carroza que llevaba los restos de su hijo hasta su vivienda en el distrito de San Martín de Porres, donde de acuerdo con sus familiares será velado.

Autor del disparo

Ruiz recibió un impacto de bala en el tórax de parte de un suboficial de tercera de la Policía, que fue identificado como Luis Magallanes. Ello fue confirmado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera, Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal, no al grupo Terna, y que estuvo comprendido -y así lo darán las investigaciones- en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", señaló ante los medios de comunicación.



El joven de 32 años deja una menor en la orfandad y era muy querido por su familia y amigos del círculo musical donde era conocido como Trvko.

Precisamente sus amigos llegaron en vísperas a los exteriores de la Morgue Central de Lima para expresar su indignación por la muerte del joven y convocar a una vigilia para esta noche en la Plaza Francia, donde Ruiz recibió el disparo que le quitó la vida.