Lurín: transportistas informales paralizan sus labores tras asesinato de chofer en ataque armado

Los transportistas denunciaron que son extorsionados: delincuentes les exigen 200 soles semanales.

Transportistas de combis informales que circulan por los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Lurín han decidido paralizar sus labores este viernes, tras el asesinato de un colega en un ataque armado perpetrado anoche.

Choferes y cobradores hicieron un plantón esta mañana en el óvalo Chepén, en Villa El Salvador, para exigir a la Policía Nacional y a las autoridades nacionales acciones concretar contra este flagelo, que golpea especialmente a este gremio.

Un equipo de RPP llegó hasta este punto y conversó con los transportistas informales, quienes denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de bandas delictivas que les exigen hasta 200 soles semanales por unidad.

“Es miedo, señorita. Si nosotros estamos reclamando ahorita, es por algo justo. Estamos asustados de lo que ha pasado anoche”, comentó una cobradora.

“(Los extorsionadores nos exigen) 200 soles semanales. Son 200 (semanales) y 20 soles diarios, por cada unidad. Son más de 200 unidades”, añadió.

Los transportistas reconocen que laboran informalmente, hecho que los ha obligado a reducir sus salidas, para evitar los operativos de fiscalización de la Policía Nacional y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). A esto se suma el dinero que le exigen los extorsionadores.

“Ahorita la ATU no nos deja trabajar. (...) Nosotros salimos en la mañana a una sola vuelta, en hora punta. Y en el día casi nos guardamos”, refirió una cobradora.



Ataque armado en Lurín

El chofer de una combi murió y tres pasajeros resultaron heridos en un feroz ataque armado perpetrado anoche en el distrito de Lurín.

Según testigos consultados por RPP, la unidad fue interceptada en la avenida Lima, en la zona de Pampas de Pachacámac, por dos sujetos a bordo de una motocicleta, que dispararon indiscriminadamente.

El conductor de la combi murió en el acto, mientras que los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, donde permanecen con pronóstico reservado.

Fuentes policiales identificaron el chofer asesinado como Yorber Romero Salazar (42), de nacionalidad venezolana. El hermano de la víctima aseguró que el crimen estaría relacionado a un caso de extorsión contra las combis informales.

“Lo interceptaron. Están pidiendo cupos hace rato, y eso es. Escuché que supuestamente pedían dos mil soles por combi”, manifestó el hombre.