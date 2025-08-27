Últimas Noticias
Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo tras anuncio de ministro Juan José Santiváñez

Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo.
Martín Vizcarra llegó al penal de Barbadillo. | Fuente: Andina
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El exjefe de Estado llegó al penal de ATE en una furgoneta blanca y con un fuerte resguardo policial. El exmandatario deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva tras la disposición del Poder Judicial.

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado nuevamente a las instalaciones del penal de Barbadillo desde el centro penitenciario Ancón II, donde permaneció recluido por cinco días.  

El traslado del exmandatario se produjo luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, anunciara que Vizcarra sería trasladado de manera inmediata" al penal de ATE.

El exjefe de Estado llegó al penal en una furgoneta blanca y con un fuerte resguardo policial. A su arribo al centro penitenciario, el exmandatario no dio declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva en contra de Vizcarra mientras duran las investigaciones por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.

Tras el dictamen, el exjefe de Estado fue recluido en el penal de Barbadillo; sin embargo, el pasado 22 de agosto, fue trasladado a Ancón II tras una disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).


(Noticia en desarrollo...) 

Martín Vizcarra ingresó al penal Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva. Con él, cinco expresidentes han cumplido condena o prisión preventiva en un establecimiento penitenciario creado inicialmente para recluir de manera temporal a Alberto Fujimori y que se ha convertido en una prisión singular que solo recibe a quienes ejercieron el principal cargo del país, acusados o condenados por delitos penales. Conozcamos más en el siguiente informe.
