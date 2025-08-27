Expresidente Martín Vizcarra regresará hoy al penal de Barbadillo, anunció Juan José Santiváñez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, será trasladado "de manera inmediata" al penal de Barbadillo este miércoles, anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

En conferencia de prensa, el titular del Minjusdh indicó que una de las primeras acciones realizadas en su gestión fue la solicitud para reevaluar la situación penitenciaria del exmandatario, quien permanece internado en el penal Ancón II.

Según Santiváñez, la Comisión Especial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió que Vizcarra debía cumplir su mandato de prisión preventiva en un establecimiento penitenciario común, al considerar que las disposiciones judiciales emitidas en su contra "son situaciones que se le imputan cuando venía desarrollando funciones como gobernador regional".

No obstante, precisó que su despacho solicitó al INPE que la medida sea evaluada, "considerando el honor que esta persona tuvo al ejercer el cargo" de jefe de Estado.

"Ayer, dentro del ámbito de sus atribuciones y de manera independiente, se ha emitido la Resolución Presidencial del INPE 264-2025, a través de la cual se reglamenta la permanencia y la calificación que este tipo de personas debe tener, el INPE está disponiendo el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo", indicó.

Martín Vizcarra fue informado que sería trasladado a otro penal

Por ello, Santiváñez aclaró que "en las próximas horas", previa comunicación con el presidente y su defensa legal, se ejecutará este traslado para que pueda estar "en las instalaciones que corresponden de acuerdo a esta modificatoria".

Cabe precisar que el último martes, durante la audiencia por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, Vizcarra Cornejo afirmó que el INPE nuevamente lo trasladaría; pero desconocía si sería a un otro ambiente dentro del penal Ancón II o a un nuevo centro penitenciario.

“O sea, simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal. Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2 000 internos, o a otro penal, no sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, sostuvo.

