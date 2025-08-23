Abogado de Martín Vizcarra señala que el exmandatario acatará decisión del INPE de trasladarlo a penal Ancón II

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra desde anoche en el penal Ancón II, donde cumplirá los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial, mientras es investigado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Al respecto, Erwin Siccha, abogado del exmandatario, cuestionó el cambio de establecimiento penitenciario de su patrocinado, dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ya que, en primer momento, fue derivado al penal de Barbadillo y, posteriormente, se dispuso que fuera trasladado al penal de Lurigancho.

No obstante, el letrado señaló que su patrocinado ha decidido acatar la decisión del INPE respecto a su permanencia en el penal de Ancón II. Siccha resaltó que el mensaje del exjefe de Estado es que "resistirá en donde lo manden y que no lo van a doblegar".

Minutos antes de este anuncio, Siccha Pérez, en entrevista con RPP, indicó que ayer por la noche se había presentado un habeas corpus para que Vizcarra Cornejo retorne al penal de Barbadillo. Sin embargo, indicó que el líder del partido Perú Primero ha pedido el desistimiento de dicho recurso y que tampoco se interpondrán las denuncias penales anunciadas por abuso de autoridad.

Esto fue reiterado por César Figueredo, secretario general de Perú Primero, quien dijo que su agrupación política presentó una serie de acciones legales, pero que ahora, tras la decisión del expresidente, desistirán de ellas.

"Al principio, nosotros como partido quisimos reaccionar y presentamos una serie de acciones legales. Un habeas corpus, presentamos denuncias de todo tipo. Ahora, hoy día [que] recién nos hemos podido comunicar muy brevemente con él, ha decidido desistir de toda acción legal en contra de este traslado", resaltó.

"Él va a desistir de este habeas corpus en el entendido de dos cosas. Primero, que si alguien cree que el penal de Barbadillo era un privilegio para él, a él jamás le han gustado los privilegios […] Si pensaban que era un privilegio, él ha desistido de toda acción legal para que él regrese a Barbadillo. Va a aceptar estoicamente, como lo ha hecho siempre con todas las injusticias y cosas que han pasado en el Poder Judicial, y se va a quedar en Ancón II estos pocos días, porque estamos seguros que en la apelación que ya ha sido aceptada y que próximamente será revisada por la sala correspondiente, él logrará su libertad", agregó.

Por su parte, Martín Vizcarra, a través de un mensaje en la red social X, confirmó lo referido y agregó que seguirá "luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna".

"Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar. He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión", indicó.

