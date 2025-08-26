INPE descarta que Martín Vizcarra sea colocado en otro ambiente del Penal Ancón II

La institución señaló que el expresidente se encuentra en una zona aislada de la población penitenciaria y con "seguridad permanente".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió este martes un comunicado donde negó lo dicho por el expresidente Martín Vizcarra durante una audiencia virtual en la que señaló que posiblemente lo estén reubicando a otro ambiente del Penal Ancón II. En ese sentido, la entidad aseguró que el interno se encuentra en una zona segura.

"Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o sicológica. Además, dio cuenta que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de ese recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión", se lee en el comunicado.

Martín Vizcarra señaló, durante la audiencia de este martes por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, que el INPE nuevamente lo trasladaría, aunque desconocía si sería a un otro ambiente dentro del penal Ancón II o a un nuevo centro penitenciario.

“O sea, simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal. Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2000 internos, o a otro penal, no sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, apuntó.

El exmandatario aseguró que, pese a lo ocurrido con su persona, continuará participando en las audiencias de su proceso judicial por la vía virtual.

“Esté donde esté, siempre me uniré a las sesiones porque confío en la justicia, aunque a veces se comentan actos de injusticia en mi contra, pero eso ya es otro tema. Solamente quería dejar claramente mi posición”, expresó.