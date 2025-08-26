Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

INPE descarta que Martín Vizcarra sea colocado en otro ambiente del Penal Ancón II

Martin Vizcarra deberá estar cinco meses con prisión preventiva por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo.
Martin Vizcarra deberá estar cinco meses con prisión preventiva por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La institución señaló que el expresidente se encuentra en una zona aislada de la población penitenciaria y con "seguridad permanente".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió este martes un comunicado donde negó lo dicho por el expresidente Martín Vizcarra durante una audiencia virtual en la que señaló que posiblemente lo estén reubicando a otro ambiente del Penal Ancón II. En ese sentido, la entidad aseguró que el interno se encuentra en una zona segura.

"Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o sicológica. Además, dio cuenta que, desde su ingreso, el pasado 22 de agosto del presente, el interno se encuentra en una zona aislada a la población penitenciaria, ubicada en la clínica de ese recinto, con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión", se lee en el comunicado.

Martín Vizcarra señaló, durante la audiencia de este martes por el caso Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo, que el INPE nuevamente lo trasladaría, aunque desconocía si sería a un otro ambiente dentro del penal Ancón II o a un nuevo centro penitenciario.

“O sea, simplemente como un objeto me agarran, me suben a un carro y me traen nuevamente a un nuevo penal. Hoy me están diciendo que posiblemente sea cambiado nuevamente de ubicación a la que estoy actualmente. No sé si dentro del mismo penal, porque este es un penal grande, tiene más de 2000 internos, o a otro penal, no sé, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE”, apuntó.

El exmandatario aseguró que, pese a lo ocurrido con su persona, continuará participando en las audiencias de su proceso judicial por la vía virtual. 

“Esté donde esté, siempre me uniré a las sesiones porque confío en la justicia, aunque a veces se comentan actos de injusticia en mi contra, pero eso ya es otro tema. Solamente quería dejar claramente mi posición”, expresó.

El poder en tus manos

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
INPE Martin Vizcarra Poder Judicial

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA