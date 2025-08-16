Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en Miraflores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según testigos consultados por RPP, la víctima salía de su trabajo, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le asestaron dos balazos a la altura del cuello.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:44
El crimen ha causado gran conmoción entre los vecinos de la calle Bartolomé Herrera.
El crimen ha causado gran conmoción entre los vecinos de la calle Bartolomé Herrera. | Fuente: Difusión

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en la primera cuadra de la calle Bartolomé Herrera, cerca del cruce con la avenida Santa Cruz, en el distrito limeño de Miraflores.

Según testigos consultados por RPP, la víctima salía de su trabajo, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le asestaron dos balazos a la altura del cuello.

“Escuché los dos balazos que sonaron, lo sacamos al herido, lo pusimos en la vereda, el doctor se puso a ver y comprobamos que tenía dos agujeros de bala en el cuello”, comentó un hombre, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

“Cuando nosotros lo subimos a la tolva del patrullero, todavía respiraba, pero hará una hora, la señorita que era su copiloto lloró fuerte y dijo que ya había fallecido”, añadió.

Los sicarios, que se desplazaban en una motocicleta, huyeron raudamente por la avenida Santa Cruz, refirieron los testigos.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas correspondientes.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Gianfranco Navarro Chirieleison.

Las autoridades manejan varias hipótesis en torno a este homicidio, que ha causado gran consternación entre los vecinos de la calle Bartolomé Herrera.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Miraflores Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA