Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en Miraflores

El crimen ha causado gran conmoción entre los vecinos de la calle Bartolomé Herrera. | Fuente: Difusión

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en la primera cuadra de la calle Bartolomé Herrera, cerca del cruce con la avenida Santa Cruz, en el distrito limeño de Miraflores.

Según testigos consultados por RPP, la víctima salía de su trabajo, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le asestaron dos balazos a la altura del cuello.

“Escuché los dos balazos que sonaron, lo sacamos al herido, lo pusimos en la vereda, el doctor se puso a ver y comprobamos que tenía dos agujeros de bala en el cuello”, comentó un hombre, cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad.

“Cuando nosotros lo subimos a la tolva del patrullero, todavía respiraba, pero hará una hora, la señorita que era su copiloto lloró fuerte y dijo que ya había fallecido”, añadió.

Los sicarios, que se desplazaban en una motocicleta, huyeron raudamente por la avenida Santa Cruz, refirieron los testigos.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas correspondientes.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima mortal como Gianfranco Navarro Chirieleison.

Las autoridades manejan varias hipótesis en torno a este homicidio, que ha causado gran consternación entre los vecinos de la calle Bartolomé Herrera.

