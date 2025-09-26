Últimas Noticias
Caos en la Panamericana Norte: buses de la línea 41 se movilizaron en caravana exigiendo seguridad para transportistas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los choferes y cobradores acatan esta medida de fuerza ante los constantes ataques armados y con explosivos que sufre este gremio. Ayer, jueves, hubo una protesta similar en San Juan de Lurigancho.

Lima
Transportistas
Transportistas | Fuente: RPP

Caos en la Panamericana Norte. Buses de la línea 41, que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador, se movilizaron en caravana por esta concurrida carretera, exigiendo a las autoridades acciones concretas para hacer frente a la inseguridad ciudadana.

Choferes y cobradores de esta empresa decidieron no salir a laborar este viernes, para participar en esta protesta, ya que -denunciaron- viven a merced de las bandas de extorsionadores, que les exigen un pago diario de cupos para dejarlos trabajar en paz.

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Transportistas Inseguridad ciudadana Panamericana Norte

