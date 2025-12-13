Un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba comprando en un mercado de Ventanilla

El crimen ocurrió en un mercado de la zona de Pachacútec. | Fuente: Difusión

Las calles del Callao, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en el mercado Fe y Esperanza 1ro de Mayo, en la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Según testigos, la víctima se encontraba comprando en el centro de abastos, cuando fue interceptada por un hombre armado, que le disparó múltiples veces.

Malherido, el joven fue trasladado al Hospital de Ventanilla, pero murió en el trayecto.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y establecieron un perímetro, donde los peritos encontraron hasta ocho casquillos de bala.

Fuentes policiales consultadas por RPP identificaron a la víctima como José Teodosio Martel, de 25 años.

Las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas, pero esto será dilucidado en el proceso. De hecho, familiares y allegados de la víctima aseguraron que el joven no tenía enemigos ni había tenido altercados con nadie.

Los vecinos, consternados por este crimen, exigieron a las autoridades reforzar el patrullaje en Ventanilla con policías, serenos y militares, en el marco del estado de emergencia.

