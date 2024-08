Desarticulan a 'Los Secos de Javier Prado', presunta banda criminal conformada por falsos colectiveros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales 'Los secos de Javier Prado' fueron capturados cuando intentaban sustraer dinero a una de sus víctimas

'Los secos de Javier Prado' fueron capturados cuando intentaban sustraer dinero a una de sus víctimas | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres hombres sindicados como presuntos falsos colectiveros, cuando intentaban sustraerle dinero a una de sus víctimas, a la altura del puente La Capilla, en la carretera Panamericana Sur, en el distrito limeño de Chorrillos.

El agraviado contó que abordó el colectivo en el puente Benavides rumbo al distrito de Villa El Salvador. Sin embargo, a la altura del baipás para Villa El Salvador, el conductor de este vehículo de esta unidad color negra se desvió y comenzaron las amenazas con arma de fuego, pidiéndole que brinden la clave de sus cuentas bancarias.

"El baipás para ingresar a El Salvador se pasa de frente. Yo le digo por dónde te estás yendo. Y ellos me dicen que van a entrar por la avenida El Sol, que es un poco más allá. Y ya cuando dijeron por la Avenida El Sol comenzaron a amedrentarme. El de al costado me amenazó con un arma y me pidió todas mis cosas", manifestó.

'Los secos de Javier Prado' fueron capturados cuando intentaban sustraer dinero a una de sus víctimas | Fuente: PNP

Implicados serán investigados por tenencia ilegal de armas y secuestro al paso

De acuerdo con el coronel Héctor Quinteros, jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado; la Policía ya venía siguiéndole los pasos a esta banda delictiva, conocida como 'Los Secos de Javier Prado', que incluso utilizaba a una mujer para inspirar confianza y que los pasajeros puedan abordar la unidad.

Durante la intervención a la banda criminal que venía operando al menos desde el año pasado se hallaron dos armas de fuego.

"El personal ha podido intervenir a estos tres sujetos que tenían a un agraviado que habían secuestrado a la altura del puente Benavides y lo han traído a este paradero con la finalidad de quitarle sus pertenencias. Se sabe que anteriormente tienen seis víctimas más".

Los detenidos fueron identificados como Larry Chudgen Guerrero, Cristhian Moisés Medina Ramos y Yorber José Gonzáles Acosta y serán investigados por los delitos contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas y secuestro al paso.