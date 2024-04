Cañete: PJ dictó nueve meses de prisión preventiva a policía acusado de tenencia ilegal de arma de fuego

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusado del presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego tras realizar disparos en el malecón de Cerro Azul, ubicado en la provincia limeña de Cañete.

El representante del Ministerio Público indicó que el efectivo policial, identificado como Jordan Iván Tarrillo Segura, no cuenta con licencia para usar armas de fuego.

Durante la audiencia, el suboficial señaló que le quitó el arma a uno de sus colegas y realizó disparos al aire al ver que un grupo de personas quería atacarlo.

“Yo no soy la persona que ha tenido el arma de fuego, sino solamente se la quite en un momento de querer defenderme debido a que se me venían [encima] todas las personas. Hice un disparo disuasivo donde no apunté a nadie, mi intención fue protegerme y también a mis colegas”, señaló Tarrillo Segura.

El caso

Tres efectivos policiales, identificados como Jhonny Burgos Saavedra, Jordan Tarrillo Segura y Cristian Huayanay Chamorro, protagonizaron un incidente en plena vía pública en Cerro Azul, provincia de Cañete, la madrugada del último sábado. Durante una gresca, los agentes, fuera de servicio y en presunto estado de ebriedad, apuntaron a civiles y efectuaron disparos al aire.

Las imágenes del suceso fueron registradas por una mujer, quien sería dueña de un bar donde se originó la disputa con otro grupo. En la grabación, captada en exteriores, uno de los efectivos le quita el arma a su colega, la rastrilla y apunta a los presentes.

El sujeto llega a hacer un disparo al aire y continuó dirigiendo la pistola a los civiles, hasta que fue detenido por otro agente. El oficial, luego de soltar el arma, se tambalea y termina perdiendo el equilibrio al toparse con un muro de cemento.

Cuando se dirigían a la comisaría del sector, otro policía intentó defenderse de las acusaciones, alegando que un sujeto intentó robarle el arma, siendo rápidamente desmentido por los integrantes del otro grupo y la dueña del bar. La grabación muestra a esta persona con un arma guardada bajo su short.

"¿Quién ha querido robar? Cuándo eres el primero que está sacando el arma, tú estás tomando en mi bar y tú te acercas a ellos... Acá hay cámaras, ahora te quieres defender, ¿tienen miedo?", se le escucha decir a la mujer.

Finalmente, los tres efectivos optan por retirarse del lugar y en ese momento uno de ellos exclama: "Somos Dirincri, somos España".

Finalmente, a través de un comunicado, el Ministerio Público confirmó que iniciaron diligencias preliminares contra los policías por el presunto delito de uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción, en agravio del Estado.