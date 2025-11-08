Últimas Noticias
PNP desarticula banda de extorsionadores en Comas: exigían S/4 mil para devolver mototaxi robado

Agentes del nuevo grupo antiextorsiones de la PNP capturaron a cinco miembros de ‘Los Feroces de Lima’, quienes exigían S/ 4 mil a un mototaxista para devolverle su vehículo robado en Comas.

La detención se llevó a cabo luego que el mototaxista afectado denunciara el robo de su unidad.
La detención se llevó a cabo luego que el mototaxista afectado denunciara el robo de su unidad. | Fuente: PNP

Golpe al crimen. Agentes de la recién creada División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional capturaron a integrantes de una banda criminal que amedrentaba a un mototaxista, de aproximadamente 40 años, en el distrito limeño de Comas.

La detención se llevó a cabo luego que el mototaxista afectado denunciara el robo de su unidad y, pocas horas después, empezara a recibir mensajes de WhatsApp en el que le pedían 4 mil soles para recuperarlo.

Durante la intervención, uno de los sujetos señaló que estuvo detenido en dos oportunidades por el delito de receptación de vehículos robados en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes); sin embargo, negó que esté implicado en el robo del mototaxi.

“Vamos a comunicar al Ministerio Público, porque esta motocicleta ha sido robada, así que no nos hagamos los desentendidos”, expresó el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la recién creada División de Investigación de Extorsiones, al confrontar al sujeto.

Durante la intervención, la Policía Nacional detuvo a cinco integrantes de esta banda criminal, denominada ‘Los Feroces de Lima’. Los detenidos serán procesados por el presunto delito contra el patrimonio y extorsión.  

Mototaxi fue recuperado

El mototaxista colocó la denuncia y pudo recuperar su vehículo tras el operativo de la PNP. La unidad fue hallada en un inmueble de la avenida 22 de agosto, en Comas.

Entrevistas ADN

INPE anuncia reclasificación de presos tras fuga de recluso en Piura

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, informó que ha dispuesto una revisión de la clasificación de los reclusos, tras la fuga de un preso del penal de Piura y otras vulneraciones en la seguridad de las cárceles. En declaraciones a RPP, mencionó que en el penal de Piura, de régimen cerrado ordinario, se encuentran aproximadamente 100 internos sentenciados o procesados por extorsión y 100 por sicariato, pese a que deberían estar en un penal de régimen cerrado especial, que es más estricto y riguroso.
