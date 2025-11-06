Últimas Noticias
Capturan a 'Loco Frank', sindicado de ser brazo armado y logístico de peligrosa banda de extorsionadores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El sospechoso fue detenido en un operativo realizado en el distrito de Ate, al este de la capital.

Lima
Ate
La intervención policial se realizó en una vivienda de Ate. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a Franklin Arango, alias ‘Loco Frank’, sindicado de ser brazo armado y logístico de la peligrosa banda ‘Los Faites del Este’, en un operativo realizado en el distrito de Ate.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que esta organización delictiva sembraba el terror entre los colectiveros y diversos negocios del citado distrito limeño

Según la PNP, la banda exigía pagos semanales de más de 100 000 soles a comercios, colectiveros, talleres y otros negocios. Dentro de la organización, alias ‘Loco Frank’ era el encargado de recolectar el dinero producto de las extorsiones. 

Nexos con penales

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, indicó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, ‘Los Faites del Este’ tendrían nexos con internos de penales. 

Durante la intervención, se incautaron cinco equipos móviles, un revólver, tres cartuchos de explosivos y gran cantidad de dinero en efectivo. 

‘Loco Frank’ será investigado por los presuntos delitos de extorsión, sicariato y por los presuntos vínculos con estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios en el país. 

Al cierre de este informe, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional informó sobre la detención de un segundo presunto integrante de ‘Los Faites del Este’.

Tags
Ate Policía Nacional Inseguridad ciudadana

