Capturan a 'Loco Frank', sindicado de ser brazo armado y logístico de peligrosa banda de extorsionadores

La intervención policial se realizó en una vivienda de Ate. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a Franklin Arango, alias ‘Loco Frank’, sindicado de ser brazo armado y logístico de la peligrosa banda ‘Los Faites del Este’, en un operativo realizado en el distrito de Ate.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que esta organización delictiva sembraba el terror entre los colectiveros y diversos negocios del citado distrito limeño.

Según la PNP, la banda exigía pagos semanales de más de 100 000 soles a comercios, colectiveros, talleres y otros negocios. Dentro de la organización, alias ‘Loco Frank’ era el encargado de recolectar el dinero producto de las extorsiones.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Nexos con penales

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, indicó que, de acuerdo con las investigaciones realizadas, ‘Los Faites del Este’ tendrían nexos con internos de penales.

Durante la intervención, se incautaron cinco equipos móviles, un revólver, tres cartuchos de explosivos y gran cantidad de dinero en efectivo.

‘Loco Frank’ será investigado por los presuntos delitos de extorsión, sicariato y por los presuntos vínculos con estructuras criminales que operan desde los centros penitenciarios en el país.

Al cierre de este informe, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional informó sobre la detención de un segundo presunto integrante de ‘Los Faites del Este’.



#EstadoDeEmergencia🚨 | En Ate, agentes de la @DirincriPNP, capturaron a dos presuntos integrantes de la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐅𝐚𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐞, vinculada a extorsiones en Lima Este.

Durante la intervención se incautó un revólver, explosivos, dinero en efectivo,… pic.twitter.com/6IxDSQs0it — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 6, 2025