Capturan a dos presuntos implicados en asesinato de alférez PNP en Carabayllo

Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional capturaron a dos sujetos sospechosos de haber participado en el asesinato del alférez PNP Jhordy Escobedo, crimen perpetrado el pasado 23 de octubre en el distrito de Carabayllo, al norte de la capital.

Estos dos sujetos -cuya identidad no fue revelada- pertenecerían a la banda criminal ‘Los Malditos de Puente Piedra’, informó la Policía Nacional a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

“Se intervino el vehículo que se habría usado en el hecho y se decomisaron marihuana y PBC. Las diligencias continúan”, informó la institución.

Fuentes de la investigación refirieron que los sujetos intervenidos presentan antecedentes por robo, estafa y tenencia ilegal de armas.



🚨 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝗯𝗼 𝘆 𝗵𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗳𝗲𝗿𝗲𝘇 𝗣𝗡𝗣 𝗲𝗻 #𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗮𝘆𝗹𝗹𝗼



La División de Investigación de Homicidios de la @DirincriPNP detuvo a dos presuntos integrantes de una banda delictiva implicados en el robo agravado y el… pic.twitter.com/s3L6CJKRsJ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 7, 2025

Alférez asesinado en Carabayllo

La madrugada del pasado 23 de octubre, el alférez PNP Jhordy Escobedo Mori (23) fue asesinado cuando se encontraba en un vehículo estacionado cerca de la casa de su enamorada, en la avenida San Pedro, en Carabayllo.

La pareja de la víctima, quien se hallaba a su lado cuando ocurrió el crimen, contó que dos desconocidos llegaron caminando y le ordenaron que bajara del vehículo.

Según su versión, ella obedeció la orden y corrió a su casa a pedir ayuda, cuando escuchó los disparos. El agente fue trasladado de emergencia a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

En la escena del crimen, los peritos hallaron tres casquillos de bala en la parte posterior y lateral del vehículo.



🚨Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la #Dirincri capturaron a dos miembros de “Los Malditos de Puente Piedra”, implicados en el homicidio del Alférez PNP Jhordy Escobedo Mori. Los detenidos presentan antecedentes por robo, estafa y tenencia ilegal de armas. pic.twitter.com/8hqzznplfM — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) November 7, 2025