La Libertad: detonan artefacto explosivo en mercado de abastos de Ascope

El artefacto explosivo sería de fabricación artesanal.
| Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El estruendo se escuchó en varios sectores del distrito. Las autoridades desconocen si se trata de un caso de extorsión.

La Libertad
00:00 · 01:35

Delincuentes detonaron anoche un artefacto explosivo en el mercado de abastos del distrito y provincia de Ascope, en la región La Libertad.

La explosión del artefacto no dejó personas heridas, porque se registró en un momento en que no había comerciantes ni personas cerca del establecimiento comercial.

Pero el estruendo sí se escuchó en varios sectores de la localidad, ubicada a dos horas de Trujillo.

Aunque no hubo daños severos a la infraestructura del mercado, la explosión dejó un pequeño agujero en la vereda, así restos de cemento dispersos sobre el pavimento.

¿Explosión está relación a un caso de extorsión?

RPP pudo conocer que la Municipalidad Provincial de Ascope alista un comunicado para rechazar este hecho delictivo.

De momento, se desconoce si este incidente está relacionado con actos de extorsión contra los comerciantes.

Las primeras diligencias señalan que, aparentemente, el artefacto explosivo es de fabricación artesanal.

La Libertad Ascope delincuencia inseguridad ciudadana explosivo

