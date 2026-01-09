PNP desarticuló banda criminal dedicada al robo agravado en Lima este: delincuentes robaron a víctima S/10 mil

La intervención se realizó tras la denuncia de una víctima a la que la banda le habría obligado, bajo amenazas, a entregar las claves de su celular y cuentas bancarias para sustraerle este monto mediante transferencias.
La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló y capturó a los integrantes de una banda criminal dedicada al robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, que operaba -principalmente- en la zona de Lima este.
Cuatro personas fueron detenidas en el operativo llevado a cabo por la PNP luego de la denuncia de un ciudadano, quien reportó que los sujetos le sustrajeron S/10 000 de sus cuentas bancarias.
El coronel PNP Edward Flores Romero, jefe de la División de Investigación Criminal de Lima este, brindó detalles de la intervención y el modus operandi de la banda delictiva en conferencia de prensa.
“Lo habían citado en el puente de Perales (Santa Anita). Ahí los dos integrantes de la banda ingresan y le solicitan el celular al agraviado. Lo obligan a darle el número, el número de la clave del celular y de la cuenta bancaria. En estas circunstancias, amenazado y amedrentado, le entrega la clave, motivo por el cual sustraen de su cuenta bancaria la cantidad de S/10 000”, indicó.
La víctima reportó el robo a las autoridades, lo que permitió a los efectivos iniciar un trabajo de inteligencia. Gracias a ello, se logró identificar a la mujer que recibió el dinero mediante la transferencia bancaria y, posteriormente, ubicar al resto de integrantes de la banda criminal.
Hallazgos
Durante el operativo, la PNP halló un arma de fuego, tarjetas de crédito y drogas. Tras la intervención, los intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes.