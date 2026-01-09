Barranco: cámaras de seguridad captaron ataque armado contra ciudadanos venezolanos [VIDEO]

Así quedó el automóvil donde se desplazaban los ciudadanos venezolanos. | Fuente: RPP

Dos ciudadanos venezolanos resultaron heridos de gravedad en un ataque armado, perpetrado anoche en el cruce de las avenidas República de Panamá y El Sol, a metros de la Estación Balta del Metropolitano, en Barranco.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron la feroz balacera, ocurrida la noche del jueves, 8 de enero, al promediar las 9:15 p.m.

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve que dos sicarios en motocicleta abordan el automóvil en el que se desplazaba los extranjeros, aprovechando que este estaba detenido en la luz roja del semáforo.

El sujeto que se encontraba como copiloto en la motocicleta es el que realiza la ráfaga de disparos, tras lo cual escapa junto con su cómplice con rumbo desconocido. El violento atentado causó pánico entre transeúntes y conductores, que no daban crédito a lo que acababa de ocurrir.

“Se puede hacer frente a la delincuencia, (pero) falta voluntad. Por ejemplo, mira, dijeron que no salieran dos en moto y siguen como si nada. Acá si no se pone mano fuerte, no va a cambiar el país. La delincuencia está aumentando”, refirió un vecino de Barranco.



¡Más de 20 balazos!

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, llegó al lugar del ataque armado y, en diálogo con la prensa, identificó a los venezolanos heridos como Ramón Briceño Briceño y Antonio Serpa Vásquez.

El alto mando reveló que, en el vehículo atacado, iba también una mujer, que resultó ilesa. La joven fue trasladada a la comisaría del sector para ser interrogada, como parte de las investigaciones.

“De una motocicleta dispararon contra este vehículo. Han quedado dos personas heridas, son de nacionalidad venezolana. Asimismo, en la parte posterior del vehículo, iba una femenina, que ha quedado ilesa”, indicó.

“(La joven) está ahorita detenida en la comisaría, se le ha trasladado para fines de investigación e identificación plena. Ya se han constituido los peritos, han recogido la evidencia hallada”, añadió.

Los peritos encontraron más de 20 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del atentado. Todo apunta a un ajuste de cuentas, pero esto deberá ser esclarecido durante las investigaciones.