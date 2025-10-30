Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP realizó operativo en mercado negro ‘La 50’ e incautó autopartes de dudosa procedencia valorizas en S/ 800 mil

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En la operación, las fuerzas del orden intervinieron a más de 200 personas.

Lima
00:00 · 01:21
Varias autopartes fueron identificadas como robadas.
Varias autopartes fueron identificadas como robadas. | Fuente: Difusión

La Policía Nacional realizó un operativo en el mercado negro conocido como ‘La 50’, en el distrito de Independencia, e incautó decenas de autopartes de dudosa procedencia valorizadas en aproximadamente 800 mil soles.

En la operación, participó el teniente general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, quien destacó este duro golpe al comercio ilícito de autopartes presuntamente robadas.

“¿Son productos de una importación? No. Esto tiene un origen sumamente sospechoso. Van a ir a una verificación pericial para determinar, a través de los números de serie de las autopartes, a qué vehículos corresponden”, manifestó el alto mando.

En el operativo, las fuerzas del orden incautaron todo tipo de autopartes, como guardafangos, capós, puertas, faros, espejos, manijas, tableros, volantes y hasta palancas de cambios.

Más de 200 intervenidos

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que, en la verificación, se identificaron muchas piezas que presentaban registros de orden de búsqueda y denuncia por robo, evidenciando su presunta comercialización ilegal.

En tanto, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, como parte del operativo, se realizó una verificación migratoria a ciudadanos extranjeros.

Más de 200 personas fueron intervenidas por la PNP durante dicha acción, ejecutada en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao”, informó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
La 50 Independencia Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA