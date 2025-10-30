PNP realizó operativo en mercado negro ‘La 50’ e incautó autopartes de dudosa procedencia valorizas en S/ 800 mil

Varias autopartes fueron identificadas como robadas. | Fuente: Difusión

La Policía Nacional realizó un operativo en el mercado negro conocido como ‘La 50’, en el distrito de Independencia, e incautó decenas de autopartes de dudosa procedencia valorizadas en aproximadamente 800 mil soles.

En la operación, participó el teniente general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional, quien destacó este duro golpe al comercio ilícito de autopartes presuntamente robadas.

“¿Son productos de una importación? No. Esto tiene un origen sumamente sospechoso. Van a ir a una verificación pericial para determinar, a través de los números de serie de las autopartes, a qué vehículos corresponden”, manifestó el alto mando.

En el operativo, las fuerzas del orden incautaron todo tipo de autopartes, como guardafangos, capós, puertas, faros, espejos, manijas, tableros, volantes y hasta palancas de cambios.



🚔🚨 | ¡Megaoperativo Tenaza 2025!#Lima 🚔 | En el marco del #EstadoDeEmergencia, el comandante general de la PNP Oscar Manuel Arriola Delgado, se hizo presente en el distrito de Independencia como parte de las acciones policiales que realizan efectivos de la Diprove en locales… pic.twitter.com/Gm4lofHbIi — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 29, 2025

Más de 200 intervenidos

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que, en la verificación, se identificaron muchas piezas que presentaban registros de orden de búsqueda y denuncia por robo, evidenciando su presunta comercialización ilegal.

En tanto, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, como parte del operativo, se realizó una verificación migratoria a ciudadanos extranjeros.

“Más de 200 personas fueron intervenidas por la PNP durante dicha acción, ejecutada en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao”, informó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).



Migraciones desplegó más de 60 inspectores y el Migramóvil, unidad equipada con tecnología para verificar en tiempo real el estatus migratorio de los intervenidos, a efectos de proseguir con los procedimientos administrativos, según corresponda.#DeLaDefensivaALaOfensiva pic.twitter.com/Fd0hiijcz5 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) October 29, 2025