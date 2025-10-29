Delincuentes balearon fachada de ferretería en Puente Piedra

Así quedó la fachada de la ferretería tras el ataque armado. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los delincuentes siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, sujetos desconocidos balearon la fachada de una ferretería, ubicada en la avenida Santa Rosa, en el distrito de Puente Piedra, al norte de la capital.

Según testigos, dos hombres llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon múltiples veces contra el portón metálico del negocio, tras lo cual huyeron raudamente.

Un equipo de RPP llegó hasta la ferretería y constató los daños ocasionados por este ataque armado: en la puerta, son visibles los agujeros provocados por los balazos.

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales, ya que al momento del atentado la ferretería estaba cerrada y no había personal adentro.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y comenzaron con las pesquisas de ley. Por la modalidad del ataque, no se descarta que todo esté relacionado con un caso de extorsión contra el establecimiento.

Los propietarios evitaron brindar declaraciones a la prensa, pero off the record hicieron un llamado para que se investigue el caso y se capture a los responsables.

Nuestro reportero conversó con los vecinos, que se mostraron preocupados por estos casos de inseguridad, que -dijeron- continúan en Puente Piedra, pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno.

