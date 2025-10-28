Ataque a balazos contra un vehículo deja dos heridos en Trujillo: ¿quiénes serían los autores y qué objetivo tenían?

Dos hombres que iban en el interior de una moderna camioneta de color blanco resultaron heridos tras un ataque a balazos al ser interceptados por delincuentes en la cuadra tres de la calle San Martín, en la Urbanización San Andrés, según reportaron vecinos.

Los propietarios de viviendas cercanas informaron a la Policía que se alcanzaron a escuchar al menos 25 disparos, de los cuales doce impactaron contra la camioneta de las víctimas que fueron derivadas a una clínica local donde permanecen en observación.

Los delincuentes que utilizaron un auto para concretar el ataque fugaron con rumbo desconocido, según los testigos.

Este ataque se produjo a pocas cuadras de la sede principal de la División de Investigación Criminal de Trujillo en la urbanización San Andrés.

“La central de cámaras de videovigilancia comunitaria de San Andrés informó vía radial de una balacera en el edificio Living de la calle San Martín de la Urbanización San Andrés. Nos constituimos al lugar y encontramos restringido el tránsito vehicular con vehículos policiales”, incida el acta policial.

Las primeras diligencias de la Policía de La Libertad señalan que los afectados tienen una vinculación con minería en Pataz, por lo que se investiga las circunstancias o motivos que conllevaron al atentado.

“Se obtuvo información por parte de los propietarios de las viviendas aledañas que escucharon entre 25 a 30 disparos por arma de fuego”, señala la información policial.

Según la información preliminar, los delincuentes se desplazaban a bordo de un automóvil de color blanco y tras disparar huyeron en dicha unidad.