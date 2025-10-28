La Libertad: dos hombres resultaron heridos tras ser atacados cerca de la Divincri de Trujillo

Dos hombres resultaron heridos tras ser atacados a balazos cuando se desplazaban en una camioneta muy cerca de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, en la región La Libertad.

El hecho ocurrió cuando unos presuntos delincuentes interceptaron al vehículo en la cuadra tres de la calle San Martín, en la urbanización San Andrés, abriendo fuego contra sus ocupantes.

Testigos informaron a la Policía Nacional que alcanzaron a escuchar aproximadamente 25 disparos, de los cuales 12 impactaron contra el parabrisas y capó de la camioneta.

Las víctimas, cuyos nombres no fueron revelados por el momento, fueron trasladados a una clínica local donde permanecen bajo observación.

Mientras que los atacantes, tras cometer el atentado, escaparon a bordo del auto desde donde realizaron los disparos.

La Policía Nacional indicó que, de acuerdo con las primeras diligencias, los afectados estarían vinculados a actividades mineras, por lo que vienen investigando las circunstancias y posibles motivos que habrían originado el ataque.