Sereno fue baleado por delincuentes durante persecución por las calles de Puente Piedra

Los bandidos habían robado una camioneta, pero la rápida acción de serenos y policías permitió su captura. Lamentablemente, durante la persecución, uno de los agentes del Serenazgo de Puente Piedra resultó herido de bala.
Un sereno de la Municipalidad de Puente Piedra resultó herido de bala durante una persecución a delincuentes que habían robado una camioneta en este distrito del norte de Lima.
Tres bandidos robaron la camioneta y se dieron a la fuga; tras lo cual el propietario alertó a la Policía Nacional, desplegándose así una persecución, en la que también participaron serenos de Puente Piedra.
En su huida, los malvivientes realizaron varios disparos, hiriendo a uno de los serenos que participaba en el seguimiento, confirmó a RPP el comandante PNP Johnny Cabanilla Celis, jefe del Escuadrón de Emergencia Norte.
“En esta huida, estos delincuentes sin piedad disparan hacia los vehículos del Serenazgo y uno de ellos resulta con una lesión en el hombro izquierdo”, refirió.
El sereno herido, identificado como Gustavo Quispe Miranda, fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece en condición estable, según las fuentes consultadas.
Delincuentes detenidos
El comandante Cabanilla confirmó que los policías y serenos lograron capturar a los delincuentes a la altura del frontis del cementerio Parque del Buen Retiro.
El alto mando identificó a los bandidos como Hugo Anthony Chang (38), Luis Murga Valverde (30) y Alberto Silva (34), todos con antecedentes policiales y hasta con ingresos a prisión.
Las autoridades lograron recuperar la camioneta robada.