Sereno fue baleado por delincuentes durante persecución por las calles de Puente Piedra

Un sereno de la Municipalidad de Puente Piedra resultó herido de bala durante una persecución a delincuentes que habían robado una camioneta en este distrito del norte de Lima.

Tres bandidos robaron la camioneta y se dieron a la fuga; tras lo cual el propietario alertó a la Policía Nacional, desplegándose así una persecución, en la que también participaron serenos de Puente Piedra.

En su huida, los malvivientes realizaron varios disparos, hiriendo a uno de los serenos que participaba en el seguimiento, confirmó a RPP el comandante PNP Johnny Cabanilla Celis, jefe del Escuadrón de Emergencia Norte.

“En esta huida, estos delincuentes sin piedad disparan hacia los vehículos del Serenazgo y uno de ellos resulta con una lesión en el hombro izquierdo”, refirió.

El sereno herido, identificado como Gustavo Quispe Miranda, fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece en condición estable, según las fuentes consultadas.



Delincuentes detenidos

El comandante Cabanilla confirmó que los policías y serenos lograron capturar a los delincuentes a la altura del frontis del cementerio Parque del Buen Retiro.

El alto mando identificó a los bandidos como Hugo Anthony Chang (38), Luis Murga Valverde (30) y Alberto Silva (34), todos con antecedentes policiales y hasta con ingresos a prisión.

Las autoridades lograron recuperar la camioneta robada.

