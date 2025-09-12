Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
EP 1075 • 12:26
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
EP 1865 • 23:52
Informes RPP
Informes RPP
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
EP 1324 • 05:03

Sereno fue baleado por delincuentes durante persecución por las calles de Puente Piedra

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los bandidos habían robado una camioneta, pero la rápida acción de serenos y policías permitió su captura. Lamentablemente, durante la persecución, uno de los agentes del Serenazgo de Puente Piedra resultó herido de bala.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Policiales
00:00 · 01:59
El patrullero del Serenazgo muestra el impacto de bala.
El patrullero del Serenazgo muestra el impacto de bala. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un sereno de la Municipalidad de Puente Piedra resultó herido de bala durante una persecución a delincuentes que habían robado una camioneta en este distrito del norte de Lima.

Tres bandidos robaron la camioneta y se dieron a la fuga; tras lo cual el propietario alertó a la Policía Nacional, desplegándose así una persecución, en la que también participaron serenos de Puente Piedra.

En su huida, los malvivientes realizaron varios disparos, hiriendo a uno de los serenos que participaba en el seguimiento, confirmó a RPP el comandante PNP Johnny Cabanilla Celis, jefe del Escuadrón de Emergencia Norte.

“En esta huida, estos delincuentes sin piedad disparan hacia los vehículos del Serenazgo y uno de ellos resulta con una lesión en el hombro izquierdo”, refirió.

El sereno herido, identificado como Gustavo Quispe Miranda, fue trasladado de emergencia a una clínica, donde permanece en condición estable, según las fuentes consultadas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Delincuentes detenidos

El comandante Cabanilla confirmó que los policías y serenos lograron capturar a los delincuentes a la altura del frontis del cementerio Parque del Buen Retiro.

El alto mando identificó a los bandidos como Hugo Anthony Chang (38), Luis Murga Valverde (30) y Alberto Silva (34), todos con antecedentes policiales y hasta con ingresos a prisión.

Las autoridades lograron recuperar la camioneta robada. 

Te recomendamos

Informes RPP

El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar

Según la Asociación Nacional de Periodistas de enero a julio de 2025 se han reportado 180 ataques a periodistas de todo el país incluyendo el asesinato de dos de ellos. A esto se suma las diversas iniciativas desde el Parlamento que atentan contra el trabajo periodístico. Revisamos la situación de la libertad de prensa en nuestro país en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Puente Piedra Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA