Ica: delincuentes lanzan explosivo a camioneta en Parcona [VIDEO]

Delincuente lanza explosivo contra camioneta en Parcona
Delincuente lanza explosivo contra camioneta en Parcona | Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que el ataque, captado por cámaras de seguridad, afectó también a siete viviendas aledañas.

Ica
00:00 · 02:11

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre un nuevo atentado en el distrito de Parcona, en la región Ica, luego de que un delincuente arrojara un explosivo contra una camioneta estacionada en la vía pública.

El estallido provocó daños en al menos siete viviendas aledañas, cuyas lunas y puertas quedaron destruidas.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a un sujeto caminando por la pista hasta acercarse al vehículo y lanzar el artefacto explosivo, el cual detona segundos después.

Delincuente lanza explosivo contra camioneta en Parcona
Delincuente lanza explosivo contra camioneta en Parcona | Fuente: PNP

Identifican a los sospechosos

El jefe de la Región Policial Ica, Leiby Huamán Daza, informó que las autoridades ya tienen identificado al autor del atentado y el número de la placa de la moto utilizada para cometer el acto delictivo.

“Le han colocado un explosivo, ya se está haciendo el plan cerco porque tenemos la placa de la moto en la que se desplazaban estos sujetos (el conductor y quien arrojó el explosivo). Debemos tener una información ya más certera y posiblemente la captura de estos delincuentes en las próximas horas”, expresó.

Cabe señalar que la camioneta pertenece a una familia dedicada al rubro del transporte y que ya habría sido víctima de un atentado similar en agosto, cuando delincuentes dispararon y arrojaron un explosivo frente a su vivienda.

Ica Parcona inseguridad ciudadana Policía Nacional del Perú

