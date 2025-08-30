Últimas Noticias
Siguen los crímenes contra transportistas: un mototaxista fue asesinado de un balazo en la cabeza en Puente Piedra

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El homicidio ocurrió anoche, cuando el transportista estaba por dejar a su último pasajero antes de regresar a casa. Sus compañeros revelaron que la empresa recibió una carta extorsiva hace apenas tres días.

Policiales
Puente Piedra
El crimen ocurrió en la asociación La Arboleda. | Fuente: RPP

Siguen los crímenes contra los transportistas. Un mototaxista fue asesinado de un balazo en la cabeza en la asociación La Arboleda, en el distrito de Puente Piedra, límite con Carabayllo, al norte de Lima.

El homicidio ocurrió anoche -al promediar las 10:00 p.m.-, cuando el transportista estaba por dejar a su último pasajero antes de regresar a casa. 

Se presume que el asesino es justamente la persona que iba como pasajero en la unidad, aunque esta versión aún está en investigación.

Fuentes policiales identificaron al mototaxista asesinado como Freny Genaro Ramos Santos, de 28 años; quien alquilaba la unidad donde fue asesinado a la empresa Rosaluz Naranjo.

Mototaxistas extorsionados

Compañeros de Ramos Santos revelaron que la citada empresa recibió una carta extorsiva hace apenas tres días.

“Si no se comunican desde mañana, los empiezo a matar. Ya están advertidos”, se lee en la amenaza, firmada por un delincuente que se hace llamar ‘Cabezón Tito’.

Entre sollozos, Maribel Asencio Ortiz, pareja de la víctima, contó que se había comunicado con el mototaxista minutos antes del crimen. Ella hizo un pedido de justicia, para que el caso no quede impune.

“Yo conversé con él desde las 9.47. Me indicó que estaba trayendo pasajeros a La Arboleda y esa era la última (carrera), que iba a dar la vuelta e iba a venirse a la casa”, manifestó.

“Justicia, pido justicia. Él era un joven bien trabajador, no era borracho. Era buen pareja”, agregó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del crimen y comenzaron las diligencias de ley. En las inmediaciones, hay cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán determinantes para hallar a los responsables.

Puente Piedra Inseguridad ciudadana Policía Nacional

