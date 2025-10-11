Recuperan camión robado en Ancón: vehículo transportaba 600 sacos de arroz valorizados en más de S/ 120 000

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional, a través de la División de Protección de Carreteras, logró recuperar en tiempo récord un camión que transportaba 600 sacos de arroz que había sido robado.

Efectivos policiales recibieron el reporte del robo y de inmediato activaron un 'plan cerco', logrando interceptar el camión a la altura del kilómetro 5 del Serpentín de Pasamayo.

Según informó el coronel PNP, Alberto Laureano Espíritu; el conductor fue asaltado por dos delincuentes armados en un peaje de la zona.

"Se ha recuperado un vehículo mayor, un tráiler, que transportaba 600 sacos de arroz valorizados en 120 mil soles, el mismo que había sido víctima del delito contra el patrimonio, a la altura del peaje de Huacho, por tres facinerosos provistos de arma de fuego. Asimismo, se ha podido ubicar, a tres kilómetros del lugar, al conductor del vehículo", declaró el coronel PNP.

Los autores del robo se encuentran con paradero desconocido, pero la Policía ya realiza las diligencias para ubicarlos.

Tanto el vehículo como la mercadería fueron trasladados a la Comisaría de Ancón para las investigaciones correspondientes.