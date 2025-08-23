Rímac: delincuentes balearon portón de cochera horas después de atentado contra colegio ubicado al costado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante la madrugada de este sábado, sujetos desconocidos balearon el portón de una cochera ubicada al costado de un colegio privado, en el distrito limeño del Rímac.

El atentado se produjo solo cinco horas después de que el centro educativo University School sufriera un ataque de la misma naturaleza. Y es que, la tarde de este viernes, sujetos desconocidos balearon el portón del colegio.

Tras el ataque, agentes de la Comisaría PNP El Manzano llegaron a la zona. Según han indicado a RPP, los autores de ambos atentados serían los mismos sujetos. De acuerdo con los agentes, los desconocidos habrían baleado el portón de la cochera pensando que este era parte del colegio.

Asimismo, según reportaron los efectivos PNP, el portón del centro educativo ha sido baleado hasta en ocho oportunidades.

Los propietarios de la chochera aún no han salido de sus viviendas para reportar si son víctimas de extorsión o si alguna banda criminal se ha comunicado con ellos para exigirles el pago de cupos.

Al cierre de esta nota, los agentes continúan en la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes e identificar si los sujetos que atentaron contra ambos inmuebles son los mismos.

Vecinos atemorizados

Debido a los ataques que han registrado en la zona en menos de 24 horas, los vecinos se encuentran atemorizados, por lo que han pedido mayor resguardo policial.