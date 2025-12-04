Balean a esposo de asesora de congresista Milagros Jáuregui en Puente Piedra

El esposo de la asesora de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad, tras haber sido baleado cuando se encontraba al interior de su vehículo en Puente Piedra la mañana de este jueves.

En conversación con RPP, la parlamentaria Norma Yarrow, compañera de bancada de Jáuregui, indicó que la unidad en la que la víctima se trasladaba a su centro de labores fue impactada con nueve disparos.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado a una clínica local. Según Yarrow, su estado de salud es estable.

"No se nos ha informado absolutamente nada, estamos pidiendo información, lo único que estamos preguntando, obviamente, en este momento, cuál es la situación de él, si está estable, pero sí, ha sido una cosa bastante dura", refirió.

Policías y peritos examinan escena

Según imágenes recogidas por RPP, hasta el lugar se hicieron presentes peritos de Criminalística y efectivos de la Policía Nacional, quienes cercaron la zona. El vehículo de la víctima permanece en la escena y viene siendo examinado por las autoridades.

"El tema de criminalidad está creciendo ya de una forma terrible, hemos visto lo que le pasó también a Rafael Belaúnde y no solamente a él, si no vemos lo que ha pasado con los 18 buses que fueron quemados también de una empresa de transporte y no vemos que esto realmente llegue a un buen puerto", dijo Yarrow, quien espera que la delegación de facultades legislativas al Gobierno sean específicamente para combatir la criminalidad.

"Revisando los dictámenes, hay un montón de artículos que no tienen nada que ver con seguridad ciudadana", aseguró.