SJL: dos mototaxistas de la empresa 15 de enero fueron baleados cuando esperaban pasajeros en el paradero Las Rocas

También en San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional detuvo en flagrancia a un presunto implicado en un homicidio | Fuente: RPP

Dos mototaxistas han resultado heridos tras ser atacados a balazos en el paradero Las Rocas, en la urbanización 15 de Enero, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Según los vecinos, los atacantes fueron dos hombres que llegaron en una motocicleta y dispararon contra sus víctimas a pesar de que, a pocos metros, había niños jugando en el parque de este sector.

“Hay dos personas que han venido, han baleado a dos motos. Sí, uno (está herido) en la pierna y el otro desconozco su estado. Se supone que había una ley que evita que dos personas estén en una moto, pero parece que no se está cumpliendo. Los atacantes estaban en moto”, manifestó.

Según información policial, los heridos son Edgar Siccha Huarhuahuachi y Walter Cuadros Cuti. Ambos han sido trasladados al Hospital 10 de Canto Grande.

De acuerdo con la versión de los vecinos, los autores del ataque también dejaron una nota extorsiva en la que piden el pago de cupos a la empresa de mototaxis 15 de Enero a la que pertenecen los heridos.

SJL: PNP detuvo a implicado en homicidio en el asentamiento humano Canto Rey

También en San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional detuvo en flagrancia a un presunto implicado en un homicidio por arma de fuego ocurrido en el asentamiento humano Cristo Rey.

La captura fue resultado de acciones de inteligencia de la Policía realizada tras el crimen de alias 'Chocolate', registrado el 26 de enero.

La intervención se efectuó cuando el hombre, conocido como alias 'Vlady' fue ubicado oculto en un hostal de la zona. Durante la detención se halló material explosivo y otros elementos relevantes para la investigación.

De acuerdo con las autoridades, el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la seguridad y la salud pública.

El malviviente ya fue puesto a disposición de la unidad especializada y del Ministerio Público mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.