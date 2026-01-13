Asesinan a hombre que se resistió al robo de su camioneta en San Juan de Miraflores

Policía detuvo a dos personas que estarían implicadas en el crimen, entre ellas una mujer que habría conducido el mototaxi donde se trasladaron los asesinos.

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del último lunes tras resistirse al robo de su camioneta en la avenida San José, en San Juan de Miraflores.

Según testigos, el hombre, identificado como Melder Napo Lavado Contreras, un exmilitar de 45 años, se desplazaba por la zona a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por un mototaxi de color rojo y amarillo, de donde bajaron dos delincuentes que le exigieron entregar las llaves del auto.

Al negarse, y luego de arrojar las llaves, los atacantes reaccionaron violentamente y le dispararon en reiteradas ocasiones, huyendo a bordo del mototaxi.

De acuerdo con la Policía Nacional, fueron los propios vecinos, alertados por el sonido de las balas, quienes lograron grabar el escape de los malhechores y avisar a las autoridades.

Inmediatamente, se activó el plan cerco y, con apoyo de las cámaras de seguridad del sector, se identificó el vehículo menor que había sido ocultado en una cochera de la zona de Ollantay, en Pamplona Alta.

Identifican a detenidos

Durante la intervención, los efectivos PNP detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer, identificados como Jailín Camila Huamaní Corzo, de 24 años, y José Armando Quispe Sánchez, de 28, quienes pertenecerían a la banda criminal 'Los Gatilleros del Sur'.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes. Según datos preliminares, la mujer, cabecilla de la banda, habría conducido el mototaxi que trasladó a ambos implicados, por lo que se investiga la implicancia de los detenidos en el crimen.

Cabe precisar que en los primeros diez días del 2026 ya se han registrado más de 50 asesinatos a nivel nacional, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).