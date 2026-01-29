Callao: asesinan a balazos a hombre que llevaba a su hijo en brazos en Ventanilla

Un hombre que caminaba llevando en brazos a su hijo de tes años fue asesinado a balazos en la urbanización Ciudad Satélite, ubicado en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como José Estela Rosales (39), quien se desempeñaba como promotor de eventos.

El crimen ocurrió en la calle 17, cerca de la avenida Las Dalias, cuando el hombre se dirigía junto al menor a una bodega del sector.

Fue en ese momento en que ambos fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos disparó al menos cuatro veces contra Estela Rosales. Pese al ataque, la víctima logró proteger a su hijo.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones preliminares en coordinación con el fiscal de turno, mientras que el cuerpo del fallecido será trasladado a la morgue del Callao para las diligencias de ley.

Vecinos de Ventanilla exigieron a sus autoridades la implementación de un plan de acción inmediato frente a la creciente ola de criminalidad que afecta a la zona.