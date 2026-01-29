Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Callao: asesinan a balazos a hombre que llevaba a su hijo en brazos en Ventanilla

El crimen ocurrió cuando el hombre se dirigía junto al menor a una bodega en Ventanilla.
El crimen ocurrió cuando el hombre se dirigía junto al menor a una bodega en Ventanilla. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como José Estela Rosales, quien se desempeñaba como promotor de eventos.

Policiales
00:00 · 01:39

Un hombre que caminaba llevando en brazos a su hijo de tes años fue asesinado a balazos en la urbanización Ciudad Satélite, ubicado en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como José Estela Rosales (39), quien se desempeñaba como promotor de eventos.

El crimen ocurrió en la calle 17, cerca de la avenida Las Dalias, cuando el hombre se dirigía junto al menor a una bodega del sector.

Fue en ese momento en que ambos fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos disparó al menos cuatro veces contra Estela Rosales. Pese al ataque, la víctima logró proteger a su hijo.

Efectivos de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones preliminares en coordinación con el fiscal de turno, mientras que el cuerpo del fallecido será trasladado a la morgue del Callao para las diligencias de ley.

Vecinos de Ventanilla exigieron a sus autoridades la implementación de un plan de acción inmediato frente a la creciente ola de criminalidad que afecta a la zona.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Callao Ventanilla Policía Nacional del Perú Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA