Cocinero baleado en chifa de San Luis permanece hospitalizado: esto es lo que se sabe de su estado de salud

El joven cocinero que fue baleado anoche dentro de un chifa de la cuadra 17 de la avenida Canadá, en el distrito de San Luis, permanece hospitalizado.

Un equipo de RPP llegó esta mañana a la clínica Sanna, en el distrito de San Borja, hasta donde fue trasladado el trabajador tras el violento ataque, y pudo conocer sobre su estado de salud.

Según las fuentes consultadas, el cocinero, de 20 años, permanece estable, monitoreándose su evolución.

Durante la madrugada, llegaron a la clínica familiares del joven, pero evitaron brindar declaraciones a la prensa.

En tanto, agentes de la Comisaría PNP de San Luis están abocados en las investigaciones en torno a este crimen.



Ataque armado dentro de chifa de San Luis

Un sujeto no identificado atacó a balazos al cocinero del chifa Sazón Peruano, ubicado a la altura de la cuadra 17 de la avenida Canadá, en el distrito limeño de San Luis, en el límite con la jurisdicción de San Borja.

Testigos aseguraron que el atacante irrumpió en el restaurante y raudamente se dirigió a la cocina, donde baleó al trabajador; tras lo cual huyó raudamente en una motocicleta, junto con un cómplice.

El violento ataque ocurrió al promediar las 8:40 p.m. del miércoles, cuando el restaurante estaba lleno de comensales. Al escuchar los disparos, los clientes salieron despavoridos, para salvaguardar su integridad.

¿El cocinero no era el objetivo?

Las primeras versiones apuntan a que el ataque habría estado dirigido contra el dueño del chifa, que también se dedica a cocinar en el chifa. El sicario habría baleado al cocinero, pensando que se trataba del propietario.

“Otros dicen que de repente se confundieron con el dueño, porque lo vieron cocinando”, comentó una vecina, quien advirtió que todos los negocios de la cuadra son víctimas de bandas de extorsionadores.