Dos hermanos fueron asesinados por desconocidos en la puerta de su vivienda en San Luis

Un nuevo hecho de sangre tiñe las calles de Lima. Dos hermanos fueron asesinados a balazos la mañana de este viernes 12 de diciembre en la puerta de su vivienda ubicada en la cuadra cinco de la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito de San Luis.

Las víctimas fueron identificadas como Henry Mauricio Unoc (31) y Kevin Ronald Unoc (30).

De acuerdo con los vecinos y familiares, los hermanos salieron esta mañana de su vivienda vestidos con su indumentaria de construcción civil a realizar un trabajo eventual en las obras del tren eléctrico. Sin embargo, cuando estaban en la puerta de su casa, desconocidos a bordo de una motocicleta se acercaron a ellos y les dispararon hasta en 25 oportunidades.

Según los testigos, los delincuentes estaban esperando que los hermanos salgan de su casa para arremeter contra ellos.

Al cierre de este informe, los cuerpos todavía se encuentran en la zona que ya ha sido cercada por los efectivos de la Policía de Criminalística.

Asimismo, personal del Ministerio Público también se encuentra en el área del crimen para ordenar el levantamiento del cuerpo.

Por su parte, la Municipalidad de El Agustino ha informado que la motocicleta donde se trasladaban los asesinos de los jóvenes fue hallada en la avenida Mantaro, a cinco cuadras de la escena del crimen.

Presuntas causas del doble asesinato

Las causas del doble asesinato aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Sin embargo, la madre de los jóvenes ha descartado que alguno de sus hijos haya sido víctima de amenazas.

No obstante, la progenitora de las víctimas puntualizó que, en octubre de este año, uno de sus hijos tuvo un altercado que le desencadenó un corte en una fiesta costumbrista del Señor de los Milagros.