La Victoria: desarticulan banda delincuencial sindicada de cobrar cupos a comerciantes del mercado San Pablo

La PNP detuvo en flagrancia a tres presuntos integrantes de ‘El clan de La Victoria’. | Fuente: PNP

Golpe a la extorsión. La Policía Nacional desarticuló una banda criminal dedicada presuntamente al cobro de cupos y atentados a comerciantes, ambulantes y transportistas del mercado San Pablo, en el distrito limeño de La Victoria.

El operativo fue llevado a cabo la madrugada de este viernes por efectivos de la División de Investigación de Robos de la PNP.

Durante la intervención, los agentes detuvieron en flagrancia a tres integrantes de la presunta banda delincuencial denominada ‘El clan de La Victoria’.

Los sujetos capturados eran conocidos en el mundo del hampa como ‘Kike’, ‘Chueco’ y ‘Copetón’, quienes registraban antecedentes policiales por los delitos contra la administración pública, robo agravado y extorsión.

Objetos incautados

Durante la intervención la Policía Nacional incautó una cacerina abastecida con municiones, tres celulares presuntamente usados para coordinar las extorsiones, dinero en efectivo y bolsas con sustancias ilícitas.