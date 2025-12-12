Últimas Noticias
La Victoria: desarticulan banda delincuencial sindicada de cobrar cupos a comerciantes del mercado San Pablo

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

La PNP detuvo en flagrancia a tres presuntos integrantes de ‘El clan de La Victoria’ y decomisó armas, dinero y celulares que serían usados para coordinar cobros de cupos y ataques contra comerciantes del mercado San Pablo.

Policiales
La PNP detuvo en flagrancia a tres presuntos integrantes de 'El clan de La Victoria'.
La PNP detuvo en flagrancia a tres presuntos integrantes de ‘El clan de La Victoria’. | Fuente: PNP

Golpe a la extorsión. La Policía Nacional desarticuló una banda criminal dedicada presuntamente al cobro de cupos y atentados a comerciantes, ambulantes y transportistas del mercado San Pablo, en el distrito limeño de La Victoria.

El operativo fue llevado a cabo la madrugada de este viernes por efectivos de la División de Investigación de Robos de la PNP.

Durante la intervención, los agentes detuvieron en flagrancia a tres integrantes de la presunta banda delincuencial denominada ‘El clan de La Victoria’.

Los sujetos capturados eran conocidos en el mundo del hampa como ‘Kike’, ‘Chueco’ y ‘Copetón’, quienes registraban antecedentes policiales por los delitos contra la administración pública, robo agravado y extorsión.  

Objetos incautados

Durante la intervención la Policía Nacional incautó una cacerina abastecida con municiones, tres celulares presuntamente usados para coordinar las extorsiones, dinero en efectivo y bolsas con sustancias ilícitas.

Asistentes a Acuerdo Nacional aprobaron documento que pide reformas policial y del sistema de justicia

Los asistentes a la reunión del Acuerdo Nacional del lunes llegaron a un acuerdo sobre el documento elaborado ante la inseguridad ciudadana y que destaca por un pedido de reformas de la Policía Nacional y del sistema de justicia, informó Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo.
La Victoria Inseguridad ciudadana Delincuencia

