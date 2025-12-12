Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

‘Los Malandros del Norte’: detienen a banda criminal dedicada a robo de autos de alta gama

Uno de los vehículos recuperados tras el operativo.
Uno de los vehículos recuperados tras el operativo. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Según las investigaciones, los miembros de esta banda robaban los vehículos y falsificaban las placas, a fin de comercializarlas nuevamente en determinadas provincias.

Policiales
00:00 · 01:45

La Policía Nacional, a través de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículo (Diprove), detuvieron a los supuestos integrantes de ‘Los Malandros del Norte’, una banda criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama.

El operativo se realizó en el peaje de Ancón, en la variante de Pasamayo, al norte de Lima.

Los sujetos transitaban por este punto cuando trataban de dirigirse a alguna provincia, con el objetivo de supuestamente comercializar las camionetas robadas, que ya contaban con placas falsas.

General PNP Manuel Vidarte da detalles sobre la intervención a la banda criminal.
General PNP Manuel Vidarte da detalles sobre la intervención a la banda criminal. | Fuente: RPP

El director de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial, general PNP Manuel Vidarte, detalló que los dos vehículos incautados habían sido robados entre el 10 de octubre y el 6 de diciembre.

“[Hemos] desarticulado a una banda criminal dedicada a lo que es el robo de vehículos y no solamente a eso, sino también a lo que es el cambiarles la identidad a los mismos… para volver a comercializarlos con otra placa de rodaje, con otras características en el interior del país”, informó.

Los detenidos fueron identificados como Simeón Machuca Soto (47), Tenchi Sipán Giraldo (21) y Mario Sandoval (55), quienes fueron trasladados a la sede de la Diprove Norte, en el distrito limeño de Los Olivos.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
banda criminal Policía PNP Pasamayo Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA