‘Los Malandros del Norte’: detienen a banda criminal dedicada a robo de autos de alta gama

Según las investigaciones, los miembros de esta banda robaban los vehículos y falsificaban las placas, a fin de comercializarlas nuevamente en determinadas provincias.

La Policía Nacional, a través de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículo (Diprove), detuvieron a los supuestos integrantes de ‘Los Malandros del Norte’, una banda criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama.

El operativo se realizó en el peaje de Ancón, en la variante de Pasamayo, al norte de Lima.

Los sujetos transitaban por este punto cuando trataban de dirigirse a alguna provincia, con el objetivo de supuestamente comercializar las camionetas robadas, que ya contaban con placas falsas.

General PNP Manuel Vidarte da detalles sobre la intervención a la banda criminal. | Fuente: RPP

El director de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial, general PNP Manuel Vidarte, detalló que los dos vehículos incautados habían sido robados entre el 10 de octubre y el 6 de diciembre.

“[Hemos] desarticulado a una banda criminal dedicada a lo que es el robo de vehículos y no solamente a eso, sino también a lo que es el cambiarles la identidad a los mismos… para volver a comercializarlos con otra placa de rodaje, con otras características en el interior del país”, informó.

Los detenidos fueron identificados como Simeón Machuca Soto (47), Tenchi Sipán Giraldo (21) y Mario Sandoval (55), quienes fueron trasladados a la sede de la Diprove Norte, en el distrito limeño de Los Olivos.