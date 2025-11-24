Últimas Noticias
La Libertad: delincuentes asaltan bus donde viajaba banda 'Armonía y Juventud Otuzcana' y se llevan instrumentos

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los sujetos interceptaron la unidad donde se transportaban los músicos con amenazas y se llevaron sus instrumentos y pertenencias.

La Libertad
00:00 · 01:03
Armonía y Juventud Otuzcana
La denuncia fue asentada en la Comisaría del Centro Poblado de Sausal, en Chicama. | Fuente: Difusión

Delincuentes asaltaron la madrugada de este lunes el bus donde viajaban los integrantes de la banda musical ‘Armonía y Juventud Otuzcana’, cuando regresaban de una presentación en el Centro Poblado de Llaguen, en la sierra de la región La Libertad, según informó la Policía.

El asalto se produjo cuando el vehículo circulaba a la altura del sector Pampas de Jagüey. En esta zona, los sujetos interceptaron la unidad bajo amenazas, llevándose los instrumentos de la banda y las pertenencias de los músicos.

Músicos denunciaron el asalto

Por la cercanía al lugar del asalto, la denuncia fue asentada en la Comisaría del Centro Poblado de Sausal, en Chicama.

El general Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, señaló que el hecho está en investigación y se ha dispuesto el envío de personal especializado a la zona para ello.

La Libertad Asalto Inseguridad ciudadana Armonía y Juventud Otuzcana

