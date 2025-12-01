Sicarios asesinan a presunto integrante de 'Los pulpos' en Jesús María, a pocas cuadras de la casa de José Jerí

Un hombre identificado como Sergio Bolaños Sarmiento, de 29 años, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. El ataque, ejecutado por sicarios que le dispararon al menos 15 veces, se produjo a menos de dos cuadras de la vivienda familiar del presidente José Jerí.

La Policía Nacional del Perú (PNP) vincula a la víctima con la organización criminal 'Los pulpos', banda dedicada principalmente a la extorsión y el sicariato en el norte del país, y señala que el móvil del homicidio sería un ajuste de cuentas.

Según el relato del comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, quien se trasladó al lugar de los hechos, Bolaños Sarmiento salió de una vivienda cercana donde se alojaba temporalmente y era vigilado por los atacantes.



“Él ha salido de una casa [...] muy cerca y lo han estado vigilando, él estaba comiendo un helado (y) llegó a la esquina", relató Arriola.



En ese instante, un sujeto con casco se le acercó mientras una motocicleta aguardaba en la esquina. Al percatarse del peligro, la víctima corrió hacia el centro de la avenida, donde recibió los disparos fatales.



En la escena del crimen, la policía halló más de 10 casquillos de bala, y se ha precisado que el número ascendería a más de 14 casquillos.

Perfil criminal de la víctima

De acuerdo con la PNP, Bolaños Sarmiento era considerado hombre de confianza de Johnson Smith Cruz Torres, alias 'Johnson Pulpo', presunto líder de 'Los pulpos'.



“Es nada menos que Sergio Bolaño Sarmiento, [contaba] con antecedentes policiales”, declaró el general Arriola, quien agregó que el fallecido tenía operaciones en Trujillo relacionadas con minería ilegal, secuestro y tenencia ilegal de armas.

El año pasado fue detenido y recibió nueve meses de prisión preventiva por tenencia ilegal de armas, quedando en libertad en marzo de 2025.



Además, en los últimos meses había sido blanco de dos atentados con explosivos en Trujillo: uno contra su propia vivienda en la avenida Perú y otro contra la casa de un familiar en la avenida Mi Perú.

Tras el crimen, la avenida Brasil fue acordonada y el tránsito interrumpido en varios tramos mientras peritos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y fiscales realizaban las diligencias. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima.



Vecinos del sector manifestaron a RPP su preocupación por el hecho, que calificaron de inusual en Jesús María, y demandaron mayor presencia policial y patrullaje permanente.

La investigación continúa bajo la hipótesis principal de venganza interna entre facciones criminales.