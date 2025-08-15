Ataque con explosivos en Trujillo se habría producido por "disputas entre organizaciones criminales", según el ministro del Interior

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que el ataque con explosivos ocurrido en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, respondería a una disputa entre organizaciones criminales.

De acuerdo con el titular del Mininter, el origen de la disputa sería el control de espacios que servirían a estos grupos para realizar sus actividades ilícitas.

"Lo que estaría ocurriendo es una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar esos espacios para poder desarrollar esas actividades al margen de la ley", manifestó.

Además, mencionó que, según la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el explosivo, conocido como 'emulsión', suele ser utilizado por mineros ilegales.

"Hemos recibido la información de que se habría colocado aproximadamente de 15 a 20 cartuchos de este tipo de explosivo denominado 'emulsión', que es utilizado para la minería ilegal", agregó.

Las investigaciones preliminares señalan la lucha por el control de territorios involucraría a tres organizaciones criminales específicas: 'Los Pulpos', 'La Nueva Jauría' y 'Los Pepes', una facción vinculada a 'Los Pulpos'.

De momento, las autoridades continúan trabajando en la zona, con el apoyo de brigadistas de Ecuador, para realizar las primeras diligencias y asegurar el área.

Como se recuerda, el ataque ocurrió la noche del jueves 14 de agosto y al menos cinco personas resultaron heridas por la onda expansiva que afectó también a predios en un radio de 100 metros.