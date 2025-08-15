Últimas Noticias
Ataque con explosivos en Trujillo se habría producido por "disputas entre organizaciones criminales", según el ministro del Interior

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El titular del Mininter, Carlos Malaver, precisó que, de acuerdo con la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el explosivo, conocido como 'emulsión', suele ser utilizado por mineros ilegales.

Actualidad
00:00 · 01:51
Tres organizaciones criminales estarían detrás del ataque
Tres organizaciones criminales estarían detrás del ataque | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que el ataque con explosivos ocurrido en la cuadra 8 de la avenida Perú, en la ciudad de Trujillo, respondería a una disputa entre organizaciones criminales

De acuerdo con el titular del Mininter, el origen de la disputa sería el control de espacios que servirían a estos grupos para realizar sus actividades ilícitas.

"Lo que estaría ocurriendo es una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar esos espacios para poder desarrollar esas actividades al margen de la ley", manifestó.

Además, mencionó que, según la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el explosivo, conocido como 'emulsión', suele ser utilizado por mineros ilegales.

"Hemos recibido la información de que se habría colocado aproximadamente de 15 a 20 cartuchos de este tipo de explosivo denominado 'emulsión', que es utilizado para la minería ilegal", agregó.

Tres organizaciones criminales estarían detrás del ataque

Las investigaciones preliminares señalan la lucha por el control de territorios involucraría a tres organizaciones criminales específicas: 'Los Pulpos', 'La Nueva Jauría' y 'Los Pepes', una facción vinculada a 'Los Pulpos'.

De momento, las autoridades continúan trabajando en la zona, con el apoyo de brigadistas de Ecuador, para realizar las primeras diligencias y asegurar el área.

Como se recuerda, el ataque ocurrió la noche del jueves 14 de agosto y al menos cinco personas resultaron heridas por la onda expansiva que afectó también a predios en un radio de 100 metros.

Trujillo La Libertad

