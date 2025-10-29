Fiscalía abrió investigación por asesinato de chofer de combi en el Callao

El Ministerio Público abrió investigación “contra los que resulten responsables” del asesinato del chofer de combi José Esqueche (47), crimen perpetrado la noche del pasado lunes, en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución informó que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao (Cuarto Despacho) quedó a cargo del caso.

Entre las primeras diligencias adoptadas, se ha dispuesto que personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Ventanilla recoja las evidencias en la escena del crimen, practique la necropsia de ley, obtenga las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras.

Cabe mencionar que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que cinco personas fueron detenidas tras las operaciones realizadas en el Callao para capturar a los responsables del asesinato del chofer de combi de la empresa Liventur.

Según el alto mando, el crimen fue perpetrado por la banda criminal 'Los Chukys' del Callao.



Transportistas anuncian paro

Indignados por el asesinato de su colega, choferes y cobradores realizaron ayer en la madrugada un plantón y hasta intentaron bloquear la avenida Néstor Gambetta, exigiendo a las autoridades acciones concretas contra la inseguridad ciudadana.

Horas después, en diálogo con RPP, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) -gremio que representa a conductores de colectivos, mototaxis, combis y de buses de transporte público- anunció un paro de su sector para el próximo 14 de noviembre.

Según indicó, esta decisión responde a que, pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno, recientemente han sido asesinados dos choferes de transporte público en la avenida Néstor Gambeta, en el Callao, a manos de lo que serían sicarios que operan en bandas criminales de extorsionadores.

