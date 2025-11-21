Últimas Noticias
Delincuentes detonaron un potente explosivo en la puerta de una casa de San Juan de Lurigancho

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La detonación destrozó la puerta metálica y las ventanas del predio, y la onda expansiva causó daños en varios inmuebles aledaños. La PNP ya investiga el móvil del ataque.

Lima
00:00 · 00:59
La PNP acordonó la zona para realizar las diligencias de ley.
La PNP acordonó la zona para realizar las diligencias de ley.

Las bandas delincuenciales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en la puerta de una casa de tres pisos, en el asentamiento humano Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según versiones preliminares, los antisociales colocaron el detonante entre la puerta y la reja de madera del predio, tras lo cual huyeron raudamente. 

La fuerte explosión destrozó la puerta metálica y las ventanas de la vivienda, y la onda expansiva causó daños varios inmuebles aledaños.

El estruendo causó gran alarma entre los vecinos, que en muchos de los casos salieron de sus casas, para saber qué había ocurrido.

¿Una confusión?

Los dueños de la casa han manifestado que no han sido amenazados anteriormente, por lo que sospechan que el ataque estaba dirigido a otras personas.

De hecho, indicaron que en una casa cercana viven trabajadores del sector textil, quienes podrían haber sido los objetivos de los extorsionadores.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

SJL
Varias viviendas resultaron afectadas por la explosión en SJL.

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
