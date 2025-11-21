Delincuentes detonaron un potente explosivo en la puerta de una casa de San Juan de Lurigancho

La PNP acordonó la zona para realizar las diligencias de ley. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Las bandas delincuenciales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, sujetos desconocidos detonaron un potente explosivo en la puerta de una casa de tres pisos, en el asentamiento humano Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según versiones preliminares, los antisociales colocaron el detonante entre la puerta y la reja de madera del predio, tras lo cual huyeron raudamente.

La fuerte explosión destrozó la puerta metálica y las ventanas de la vivienda, y la onda expansiva causó daños varios inmuebles aledaños.

El estruendo causó gran alarma entre los vecinos, que en muchos de los casos salieron de sus casas, para saber qué había ocurrido.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Una confusión?

Los dueños de la casa han manifestado que no han sido amenazados anteriormente, por lo que sospechan que el ataque estaba dirigido a otras personas.

De hecho, indicaron que en una casa cercana viven trabajadores del sector textil, quienes podrían haber sido los objetivos de los extorsionadores.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo del personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).



Varias viviendas resultaron afectadas por la explosión en SJL. | Fuente: RPP