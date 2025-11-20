Capturan a dos ciudadanos venezolanos en Santa Anita: serían integrantes de la banda criminal 'Los Gallegos'

Los detenidos tenían en su poder una ametralladora Mini Uzi, similar a la utilizada en el reciente atentado contra un bus de la empresa San Germán. | Fuente: RPP

Nuevo golpe a la criminalidad organizada. Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda ‘Los Gallegos’, dedicada a extorsionar a empresarios, comerciantes y transportistas.

En un operativo realizado en un inmueble de la residencial Cultura Peruana Moderna, en el distrito de Santa Anita; las fuerzas del orden intervinieron a los dos foráneos, un varón y una mujer.

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que los sospechosos tenían en su poder armas de fuego -entre ellas una Mini Uzi-, municiones, entre otros.

Según el alto mando, la ametralladora incautada a los venezolanos es similar a la utilizada en el reciente atentado contra un bus de la empresa San Germán, en San Martín de Porres (SMP).

“Al momento de hacer el registro en la habitación que compartían, porque es una pareja, hombre y mujer, se ha logrado ubicar en el interior de este ambiente dos armas de fuego”, declaró.

“Asimismo, quiero destacar que este armamento tiene las mismas características, de acuerdo a lo que se aprecia en los videos, (del arma) que habría sido utilizada en el último ataque contra un hermano transportista en la zona de San Germán, acá en nuestra ciudad de Lima”, añadió.



Identificación en proceso

Fuentes policiales consultadas por RPP refirieron que los nombres de los dos venezolanos se encuentran en investigación, ya que habrían entregado a las autoridades identificaciones falsas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Dirincri informó que ‘Los Gallegos’ es una banda criminal dedicada a “extorsionar a empresarios, empresas de transporte y comerciantes en la zona de Santa Anita”.

