Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
Crimen en el Callao: conductor fue acribillado dentro de su vehículo en la urbanización Tarapacá

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima fue seguida por varias cuadras por sicarios armados, que la interceptaron y le dispararon a sangre fría. Este crimen se suma al homicidio de un colectivero, también en la provincia constitucional.

Lima
00:00 · 01:25
El crimen ha ocurrido en la urbanización Tarapacá.
| Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Las calles del Callao, nuevamente teñidas de sangre. Un conductor fue asesinado a balazos dentro de su vehículo a plena luz del día en el jirón Huantajaya, en la urbanización Tarapacá, en la provincia constitucional.

Según testigos consultados por RPP, el hombre fue seguido varias cuadras por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta. Los delincuentes aprovecharon que el chofer se detuvo un momento, para interceptarlo y abrir fuego a sangre fría.

Fueron cinco balazos los que acabaron con la vida del conductor, tras lo cual los sicarios huyeron raudamente con rumbo desconocido.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística.

Según información preliminar, el conductor asesinado fue identificado como Giancarlos Jesús Felipe Mendoza. Por la modalidad del ataque, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Los vecinos de la urbanización Tarapacá se han mostrado consternados por el violento homicidio, registrado a plena luz del día

Este cruel homicidio en el Callao se suma al asesinato de un colectivero, ocurrido en las últimas horas en el cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, frente al mercado Trabajadores Unidos.

Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

