Asesinan de varios balazos a un colectivero en el Callao

El hecho se produjo frente al mercado Trabajadores Unidos.

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes en plena vía pública, mientras laboraba como colectivero en la provincia constitucional del Callao.

El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, frente al mercado Trabajadores Unidos.

La víctima, identificada como Michell Alva Reyes, de 36 años, llegó sin vida al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, tras ser auxiliado.

Según las autoridades, varios presuntos sicarios descendieron de dos vehículos y, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Esta situación ha conmocionado a los comerciantes del mercado del sector, quienes señalan que son constantes los ataques contra choferes de colectivos y buses, víctimas frecuentes de extorsión.

