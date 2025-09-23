Últimas Noticias
Asesinan de varios balazos a un colectivero en el Callao

la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país.
la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El hecho se produjo frente al mercado Trabajadores Unidos. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones de ley.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes en plena vía pública, mientras laboraba como colectivero en la provincia constitucional del Callao.

El hecho se produjo en el cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, frente al mercado Trabajadores Unidos.

La víctima, identificada como Michell Alva Reyes, de 36 años, llegó sin vida al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, tras ser auxiliado.

Según las autoridades, varios presuntos sicarios descendieron de dos vehículos y, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Esta situación ha conmocionado a los comerciantes del mercado del sector, quienes señalan que son constantes los ataques contra choferes de colectivos y buses, víctimas frecuentes de extorsión.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se trasladó hasta el lugar para iniciar las investigaciones de ley.

